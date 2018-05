Informacje

Przez najbliższy tydzień w warszawskich autobusach i tramwajach część zapowiedzi przystanków wygłaszają dziecięcy lektorzy.

W centrum i na obrzeżach

Akcja jest prezentem z okazji Dnia Matki i nadchodzącego Dnia Dziecka. Pierwsze dziecięce zapowiedzi pojawiły się w komunikacji miejskiej w sobotę. Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji ich usłyszeć, mają na to szansę do przyszłej niedzieli, do 3 czerwca.

Głosy najmłodszych uprzedzające pasażerów o kolejnych przystankach można usłyszeć na najbardziej uczęszczanych przystankach. Jako przykłady Zarząd Transportu Miejskiego podaje: Centrum, Rondo ONZ, Rondo Daszyńskiego czy Metro Wilanowska.

W sumie ZTM wytypował do udziału w akcji niemal 1500 zespołów przystankowych. Również tych zlokalizowanych w drugiej strefie biletowej. Dziecięce głosy będą też czytały takie nazwy jak: Ciećwierza, Blizne Łaszczyńskiego, Srebrnych Świerków, Gościeradowska czy Czekoladowa.

Także po angielsku

W przypadku przystanków, które zwykle zapowiadane są też w wersji anglojęzycznej, przygotowane zostały nagrania z ich odpowiednikami w dziecięcym wykonaniu. Przystanki przy dworcach, lotnisku i Stadionie Narodowym najmłodsi będą zapowiadali w dwóch wersjach językowych.

