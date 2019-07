Informacje

Kierujący pojazdem chłopiec miał 0,5 promila, samochód był kradziony - mówi o kolizji, do której doszło w weekend w Śródmieściu policja. Wówczas dwóch 14-latków wjechało elektrycznym autem w betonową zaporę.

- Ze wstępnych informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że nastolatkowie ukradli samochód należący do firmy przewozowej - poinformowała komisarz Ewa Szymańska-Sitkiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 21. 14-latek i jego rówieśnik jechali elektrycznym BMW. Jak informuje policja, w pewnym momencie nastolatek stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w betonową zaporę przy Bonifraterskiej.

"Trwają czynności procesowe"

Kierującego pojazdem 14-latka funkcjonariusze zatrzymali niedaleko miejsca wypadku. Chłopiec miał 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Od jednego i od drugiego chłopca została pobrana krew. Trwają czynności procesowe z opiekunami prawnymi. Jeden z chłopców trafił do policyjnej izby dziecka, a drugi do ośrodka poprawczo-wychowawczego, do którego miał powrócić w sobotę - przekazała kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz.

Na pytanie, czy nastolatkowie zażywali inne środki odurzające, odpowiedziała, że nie ma takiej informacji.

Policja ustala szczegóły kradzieży.

1/3 Zderzenie w śródmieściu fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/3 Zderzenie w środmiesciu fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/3 Zderzenie w Śródmieściu fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl





PAP/em/ran