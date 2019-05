Niespodziewany gość zadomowił się w hydrancie

Informacje

Stare polskie powiedzenie mówi, że lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu. Nie mówi jednak, co w przypadku gołębia, który wije gniazdo na klatce schodowej. Ręce rozkłada też ekopatrol straży miejskiej wezwany przez mieszkańców.

Od kilku dni skrzydlatego sąsiada ma pani Agnieszka, która mieszka w jednym z budynków na Starej Ochocie. Do skrzynki z hydrantem, tuż przy drzwiach jej mieszkania, wprowadził się gołąb.

- Piętro wyżej jest otwarte okno, które - jak się okazało - jest w ogóle wyrwane, więc ptaki mają łatwy dostęp - tłumaczy nam mieszkanka Ochoty.

Gołąb to nie jedyny lokator. - W gniazdku w hydrancie są jeszcze dwa jajka. Gołąb je wysiaduje, ale nie cały czas, bo co chwilę płoszą go ruchy na klatce - relacjonuje nasza rozmówczyni.

Okres lęgowy

Pani Agnieszka opisuje, że kiedy zauważyła nietypowego lokatora skrzynki skrywającej hydrant, zawiadomiła Ekopatrol straży miejskiej. - Szybko przyjechali na miejsce i stwierdzili, że nie pomogą, bo trwa okres lęgowy, więc nie wolno ruszać - wyjaśnia.

Jak zaznacza Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej, faktycznie, w takich sytuacjach Ekopatrol ma związane ręce. - Trzeba poczekać, zapewne około tygodnia, póki nic się nie wykluje. Dopiero wtedy można usunąć gniazdo. A jeśli się wykluje, to ptaszki muszą podrosnąć i same wylecą. Tak to definiują przepisy. Zawsze też potrzebna jest zgoda administracji budynku na usunięcie gniazda - tłumaczy Jabraszko.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak poczekać na wyklucie się jaj. A jako że gołębie muszą mieć dostęp do gniazda, z naprawieniem okna trzeba się na razie wstrzymać.

