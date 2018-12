Informacje

Impreza odbędzie się tak, jak w ubiegłym roku na placu Bankowym. Mieszkańcy, którzy zjawią się w tym miejscu przed samą zabawą zobaczą scenę z w kształcie głośnik, a artyści będą mogli się na niej przygotować.

"Dynamiczna, pełna zabawa"

A jak ma wyglądać sama impreza?

- To będzie na pewno niezapomniana noc, dynamiczna, pełna zabawy i fantastycznej muzyki i wspaniałych gwiazd – zapewnia Maciej Sobociński, reżyser zabawy.

Na scenie pojawią się najgorętsze nazwiska polskiej muzyki. Zaśpiewają między innymi Bajm, Agnieszka Chylińska, Edyta Górniak, Wilki i wielu innych artystów.



W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia Warszawa będzie jeszcze bardziej żywiołowa. Choreografię tancerze ćwiczą już od trzech tygodni. Codziennie po kilka godzin. Przygotowania odbywają się pod okiem choreografa Agustina Eguroli.



- Chcemy, żeby to było takie światowe, żeby było takie nowoczesne, wiec naprawdę jest bardzo ciężka praca, ale myślę, że efekt jest wart tych ogromnych wyrzeczeń – zapewnia Egurola.

Bez fajerwerków

Do występów przygotowują się również artyści. Zespół Sound'n'Grace pojawi się na scenie co najmniej 8 razy. - Nie wiem, czy mogę wszystko zdradzać dzisiaj, ale tych niespodzianek będzie kilka. Wystąpimy z artystami, z którymi do tej pory nie mieliśmy możliwości śpiewać i przygotowujemy naprawdę niesamowite show – przekonuje Kamil Mokrzycki z zespołu.



Ze sceny w stronę publiczności odchodzi specjalny wybieg po to, żeby artyści byli jeszcze bliżej publiczności. W tym roku miasto zrezygnowało z fajerwerków ze względu na zwierzęta. Zamiast tego będzie pokaz laserowy. I muzyka non stop. - To taka muzyczna karuzela, muzyczny lunapark. tej nocy wszystko może się zdarzyć – podkreśla Maciej Sobociński.



Organizatorzy zapowiadają wiele niespodzianek. Pierwszą już na otwarcie imprezy o 19.45.

Zabawa rozpocznie się w poniedziałek, 31 grudnia, o godzinie 19, a transmisja na antenie TVN od godz. 19.40. CZYTAJ WIĘCEJ O IMPREZIE.

ran