Niesiołowski poparł Wojciechowicza. "Unika tej politycznej hucpy"

Poseł Stefan Niesiołowski zapowiedział, że w wyborach na prezydenta Warszawy zagłosuje na Jacka Wojciechowicza. - Jest kandydatem merytorycznym, który się zna - ocenił. Poparcie byłego wiceprezydenta stolicy rozważa też Ryszard Petru.



- Jacka Wojciechowicza znam od dawna. Przez pewien okres byliśmy razem w Sejmie, znam go z różnych interwencji w urzędzie miasta. Miałem kilka spraw, załatwiał je rzeczowo i bardzo merytorycznie - oświadczył na piątkowej konferencji prasowej Niesiołowski.



Dawny polityk Platformy Obywatelskiej (obecnie Unii Europejskich Demokratów) zaznaczył, że w jego ocenie Wojciechowicz jest jedynym kandydatem merytorycznym spośród wszystkich startujących na fotel prezydenta Warszawy.



- Unika tej politycznej hucpy i awantur, absurdalnej licytacji na linie metra i na to, co kto obniży, a co podwyższy. To kandydat, który jest potrzebny Warszawie - mówił dalej.

Dlaczego nie Stefaniak?

Unia Europejskich Demokratów (której członkiem jest Niesiołowski) w Sejmie tworzy wspólny klub z Polskim Stronnictwem Ludowym. PSL natomiast wystawił w wyborach na prezydenta Warszawy Jakuba Stefaniaka. Kiedy dziennikarze pytali Niesiołowskiego, dlaczego nie zdecydował się wesprzeć kolegi z klubu, odpowiedział, że "woli Jacka Wojciechowicza". - Nie chcę krytykować pana Stefaniaka, którego bardzo szanuję jako rzecznika klubu, ale nie mieliśmy takich zobowiązań, żeby poprzeć kandydata PSL - dodał.Wojciechowicz przyznał, że każdy głos poparcia "jest dla niego cenny". - Moja walka [o fotel prezydenta - red.] nie jest łatwa. Stoję naprzeciw dużym partiom politycznym, nie mam takich możliwości organizacyjnych ani finansowych - dodał.

Niesiołowski nie jest pierwszym politykiem (obecnie lub w przeszłości związanym z Platformą Obywatelską), który oficjalnie wspiera Wojciechowicza. Wcześniej poparcia udzielili także radni Warszawy: Aleksandra Sheybal-Rostek, Lech Jaworski, Izabela Chmielewska i Krystyna Prońko, a także były wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Petru "rozważa poparcie"

W czwartek w Radiu Zet również Ryszard Petru, były lider i założyciel Nowoczesnej powiedział, że "rozważa poparcie Jacka Wojciechowicza" w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Warszawie, a w drugiej - Rafała Trzaskowskiego. "Żeby pokazać, że są też kandydaci, którzy mają pragmatyczne, rozsądne podejście" - zaznaczył na Twitterze Petru.

„Rozważam w pierwszej turze poprzeć pana Wojciechowicza, a w drugiej turze - Trzaskowskiego.



Żeby pokazać, że są też kandydaci, którzy mają pragmatyczne, rozsądne podejście, a w drugiej turze poprzeć Rafała Trzaskowskiego” @RadioZET_NEWS — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 6 września 2018

Wojciechowicz ogłosił swój start w wyborach w maju. Startuje jako kandydat niezależny. Wcześniej przez wiele lat był politykiem Platformy Obywatelskiej. Z partii wystąpił, przekonując, że nie podoba mu się polityka prowadzona przez Grzegorza Schetynę.



Wojciechowicz był także wieloletnim współpracownikiem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Od 2006 roku pełnił obowiązki jej pierwszego zastępcy. Zajmował się głównie transportem i komunikacją, pod opieką miał również Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. We wrześniu 2016 roku został odwołany ze stanowiska przez prezydent. Jako powód podano "słabe wyniki inwestycyjne”.



Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października 2018 roku. Jeśli żaden z kandydatów na prezydenta Warszawy nie zdobędzie ponad 50 procent głosów, to dwóch z największym poparciem zmierzy się w dogrywce - 4 listopada.

