Popularne kluby z okolic płyty Desantu mogą zniknąć ze stołecznej mapy imprezowo-kulturalnej. Wszystko za sprawą przygotowanych przez ratusz założeń do konkursu na dzierżawę tego terenu. – Wizje przedsiębiorców i okolicznych mieszkańców są sprzeczne – przyznają urzędnicy. Problemem jest hałas.

"Koniec tańców pod gołym niebem, koniec imprez nad rzeką, koncertów i wielu wydarzeń, które dla Was organizowaliśmy. Mogą zniknąć klubokawiarnie, które Was gościły" – w piątkowe popołudnie wspólne oświadczenie kilku klubów błyskawicznie zaczęło roznosić po sieci.

Stoją za nim: Hocki Klocki, Cud nad Wisłą, Pomost 511, Miami Wars, Grunt i Woda. To popularne nadwiślańskie miejsca zlokalizowane na wysokości płyty Desantu, które w sezonie przyciągają tłumy mieszkańców i turystów. Oferują alkohol i inne napoje, jedzenie, muzykę i wydarzenia kulturalne.

Wszystko wydawało się funkcjonować prawidłowo, ale urzędnicy chcieli zmian. Nowy konkurs na dzierżawę tych gruntów przedłuża się, bo właścicielom klubów nie podobają się proponowane przez ratusz warunki.

"Ożywiliśmy przestrzeń"

"Od jesieni trwają w Urzędzie Miasta prace nad nowym konkursem, dopiero teraz przedstawiono nam jego warunki. Niestety wykluczają one miejsca, które stworzyliśmy. Działaliśmy nad Wisłą od lat, z wizją i zapałem tworząc takie nadwiślańskie brzegi, jakie znacie. Zaaranżowaliśmy i ożywiliśmy przestrzeń, która była wcześniej pomijana i niedostępna, aby stworzyć dla Was miejsce wyjątkowe – miejsce, w którym poczujecie się jak na małych wakacjach w środku miasta" – czytamy dalej w oświadczeniu.

Właściciel klubów podają też informacje, jakie do nich dotarły w sprawie założeń konkursu. "Zakłada tylko dwa lokale z imprezami (w których muzyka może mieć max 70 dB, czyli tyle ile pracujący odkurzacz), a jednocześnie całkowicie zamknięte (co wyklucza tańce pod gołym niebem i wydarzenia oraz koncerty plenerowe). Pozostałe lokalizacje nie mają możliwości organizacji imprez, co uniemożliwia inwestycję w program kulturalny i rekreacyjny" – przekonują.

I dodają, że na konkurs jest późno, a lokale będą mogły wystartować najwcześniej w lipcu. - Oznacza to, że sezon nad Wisłą zacznie się dopiero w połowie wakacji i potrwa dwa razy krócej! - dowodzą. Ale zapewniają, że dalej chcą rozmawiać z miastem.

"Wizje są sprzeczne"

Z pytaniem o konkurs i przyszłość tych miejsc zwróciliśmy się do Justyny Glusman, dyrektorki ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w ratuszu, która zajmuje się sprawą.

- Został wysłany informator konkursowy do przedsiębiorców, z którymi byliśmy w kontakcie i do okolicznych mieszkańców. 2-3 tygodnie temu mieliśmy spotkanie między innymi z udziałem straży miejskiej i zainteresowanych stron. Zbieraliśmy uwagi od mieszkańców i przedsiębiorców na temat tego, jak chcieliby, żeby wyglądały bulwary pomiędzy pomnikiem Syrenki a płytą Desantu - mówi Glusman.

Jak podkreśla, wizje obu stron są sprzeczne. - Mieszkańcy twierdzą, że nie są w stanie mieszkać w tej okolicy, bo jest za głośno i potrzeby fizjologoczne są załatwiane w okolicach budynków. Statystyki straży miejskiej pokazują, że każdego sezonu jest około 300 przypadków zakłócania porządku publicznego - wyjaśnia urzędniczka.

I zaznacza, że w ostatnim czasie sytuacja się polepszyła, ale nadal miasto chce poprawiać kwestię porządku i bezpieczeństwa na nabrzeżu. W ratuszu słyszymy, że okolice płyty Desantu wzbudzają najwięcej kontrowersji, bo stamtąd hałas rozchodzi się najbardziej.

Czekając na konkurs

Glusman potwierdza, że ratusz zaproponował, by imprezy były tylko w dwóch miejscach i w zamkniętych lokalach. Jej zdaniem, pozwoli to na utrzymanie poziomu hałasu zgodnego z ustawą o ochronie środowiska.

- Ratusz i mieszkańcy doceniają to, co zostało w tym miejscu wykreowane. Nie możemy jednak dać gwarancji bezterminowości umów. To są bardzo dochodowe lokalizacje, a nakłady miasta na zapewnienie bezpieczeństwa i sprzątania nad Wisłą są bardzo wysokie. Łącznie wynoszą około trzy miliony złotych - wylicza Glusman i dodaje, że ta kwota nie obejmuje: mobilnego posterunku straży miejskiej i dodatkowych patroli policji.

Jak zaznacza, konkurs jeszcze nie został ogłoszony. Nie przesądza, jak będą wyglądały szczegółowe propozycje. - Czekamy na uwagi mieszkańców i przedsiębiorców do zaproponowanych przez nas zapisów. W poniedziałek chcemy się nad nimi pochylić, a we wtorek porozmawiać ze stronami - podkreśla.

Plan jest taki, że konkurs zostanie rozpisany w ostatnim tygodniu marca. - Zarząd Zieleni powinien rozpisać konkurs wcześniej, decyzje kierunkowe zostałz też podjęte kilka tygodni temu - podsumowuje Justyna Glusman.

Tak jak w zeszłym roku, na starych zasadach będą działać Plac Zabaw i Barka, lokale położone bliżej mostu Świętokrzyskiego. "Plac Zabaw i Barka nie tylko zostają tam gdzie są, ale ruszą w tym sezonie jeszcze przed majówką" - poinformowali na Facebooku właściciele.

