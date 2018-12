Informacje

Niedźwiedzie na stałe znikną z Pragi. Zastąpić je ma pomnik

Niedźwiedzie znikną z wybiegu przy trasie WZ fot. zoo / facebook.pl

Jak informuje "Gazeta Stołeczna" słynny wybieg niedźwiedzi przy al. "Solidarności" zostanie po śmierci jego mieszkańców zamieniony w ogród skalny. - Nowych niedźwiedzi nie będzie. Trzeba im pomagać w naturze, a nie w zoo - mówi "wyborczej" dyrektor ogrodu Andrzej Kruszewicz.

Jak informuje gazeta, "babcie" to urodzona w Warszawie 35-letnia Tatra oraz Sabina i Mała. Dwie ostatnie uratowane są ze szkoły cyrkowej w Julinku, więc ich kartoteka nie jest pełna. Wiadomo jedynie, że urodziły się między 1983 a 1987 rokiem. To oznacza, że wszystkie samice są już raczej w wieku senioralnym. Średnia życia niedźwiedzi brunatnych to 30-40 lat, choć w niewoli były przypadki, gdy dożywały do 50-tki.

Niedźwiedzie w dobrej kondycji

Teraz niedźwiedzice zimują na zapleczu wybiegu, ale są w dobrej kondycji. - Poza zwykłymi dolegliwościami podeszłego wieku, jak bóle stawów i mięśni, mają się dobrze. Niedawno Sabinie musieliśmy usunąć trzy zęby, ale zabieg w pełnej narkozie zniosła bardzo dobrze - mówi w rozmowie ze "Stołeczną" Anna Jakucińska, kierowniczka działu drapieżników w ogrodzie.

Trzy samice dożyją swoich dni na wybiegu przy al. "Solidarności". Nie będą jednak miały swoich następców. Jeszcze niedawno kierownictwo ZOO rozważało budowę nowego wybiegu w głębi ogrodu. W końcu z tych planów zrezygnowano.

- Doszliśmy do wniosku, że gatunek w skali Europy nie jest zagrożony. To ten etap, w którym potrzebuje pomocy w naturze, a nie hodowli w zoo - mówi gazecie dyrektor Andrzej Kruszewicz.

Pomnik zamiast żywych zwierząt

Według zapowiedzi zoo chciałoby wybieg przekazać miastu. W jego miejscu powstać ma ogólnodostępny ogród z pomnikiem niedźwiedzi, ogrodem skalnym, fosą wypełnioną roślinnością.

Wybieg dla niedźwiedzi brunatnych przy trasie WZ został wybudowany w 1952 roku. Wiosną 2016 roku został poddany renowacji.

Zobacz też, wideo o niedźwiedziach polarnych z warszawskiego zoo:

ml/mś