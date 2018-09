Niedożywiony niemowlak z siniakami na twarzy trafił do szpitala

Informacje

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga fot. TVN24

Policja zatrzymała kobietę podejrzaną o znęcanie się nad sześciotygodniowym synem. Maluch trafił do szpitala na Niekłańskiej niedożywiony i z siniakami na twarzy. Wcześniej miał też złamaną nóżkę. 27-latka usłyszała już zarzuty. W piątek prokuratura przesłucha jej partnera.

We wtorek 27-latka zgłosiła się z niemowlakiem do jednej z przychodni na Targówku. Miała twierdzić, że maluch nie chce jeść.

- Lekarza zaalarmowały zasinienia na twarzy dziecka. To on powiadomił policję. Pod koniec sierpnia chłopiec trafił do szpitala ze złamaniem, jednak kobieta na tyle wiarygodnie wytłumaczyła lekarzom, jak doszło do urazu nogi, że nie zawiadamiali oni organów ścigania – wyjaśnia prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. I dodaje, że wówczas rodziną zainteresowała się opieka społeczna.

Niedożywiony maluch

Po wizycie w przychodni, chłopiec trafił na obserwację do szpitala na Niekłańskiej. Jego matka została zatrzymana.

W rozmowie z tvnwarszawa.pl Paulina Onyszko z praskiej policji potwierdziła, że wyniki badań niemowlaka świadczyły o nieprawidłowym przyroście masy ciała. Lekarz z zakresu medycyny sądowej ocenił też siniaki i wcześniejsze złamanie.

Kobieta ma także pięcioletnią córkę. I policja i prokuratura zapewniły nas, że dziewczynka nie miała śladów maltretowania. – Decyzją sądu rodzinnego dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej – dodaje Onyszko.

Zarzuty znęcania się

27-latka została w czwartek przesłuchana w prokuraturze. - Kobiecie przedstawiono zarzut znęcania się nad osobą najbliższą i nieporadną życiowo oraz uszkodzenie ciała. Chodzi o artykuł 207 kodeksu karnego paragraf 1 i 1a w związku z artykułem 157 kodeksu karnego – informuje Krynke. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Prokuratura ustala, kto faktycznie znęcał się nad dzieckiem. – Matka niemowlaka podczas składania wyjaśnień winą obarczyła konkubenta – dodaje Krynke. Na piątek zaplanowane jest przesłuchanie 38-latka.

