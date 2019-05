Niebieskie tabletki w bagażu. Pasażer zatrzymany na Okęciu

Informacje

Tabletki znalezione w bagażu jednego z podróżnych fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Ponad 1600 sztuk tabletek na potencję znaleźli celnicy podczas kontroli na Lotnisku Chopina. Podróżny nie miał zezwolenia na ich przewóz.

Próbę nielegalnego przewozu farmaceutyków udaremnili kilka dni temu mazowieccy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jak relacjonują, "wytypowali" do kontroli podróżnego, który zmierzał do wyjścia ze strefy przylotów korytarzem "zielona linia - nic do oclenia".

Mężczyzna przyleciał z Indii. Po drodze miał przesiadkę na Ukrainie.

"W wyniku rewizji bagażu [funkcjonariusze - red.] ujawnili 1623 sztuk tabletek na potencję, które podróżny próbował przemycić do Polski" - informuje KAS w komunikacie.

By przewieźć taką ilość produktów leczniczych, konieczne jest odpowiednie zezwolenie. Z komunikatu KAS wynika, że mężczyzna go nie posiadał. Farmaceutyki zostały przekazane policji.

Usłyszał zarzut

- Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut nielegalnego obrotu lekami - informuje Joanna Gwiazda-Waś z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Dodaje, że zatrzymany zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się karze.

Policjantka zaznacza, że sprawa została przekazana do prokuratury i niewykluczone, że kwalifikacja prawna czynu zostanie jeszcze zmieniona.

Jak przypomina KAS, zgodnie z przepisami, pasażer może przywieźć z zagranicy maksymalnie pięć najmniejszych opakowań leku na własny użytek.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o zatrzymaniu mężczyzn, podejrzany o przemycat kokainy w bieliźnie:

kk/pm