Niebezpieczny wybór rowerzysty. Jechał trasą szybkiego ruchu

Rowerzysta na Trasie Siekierkowskiej



Film z rowerzystą jadącym Trasą Siekierkowską nagrał w piątek reporter tvnwarszawa.pl. Mężczyzna wybrał jazdę ruchliwą, trzypasmową drogą, choć obok znajduje się ścieżka rowerowa.

Sytuacja miała miejsce w piątek ok. godz. 10. - Rowerzysta jechał Trasą Siekierkowską w kierunku Mokotowa. Miał słuchawki na uszach. Na bagażniku wiózł fotelik, na szczęście nie było tam dziecka, tylko plecak – relacjonował reporter tvnwarszawa.pl.

Zachowanie rowerzysty, którego co chwilę wyprzedzały auta ocenił jako nieodpowiedzialne. - Nie powinno go być na jezdni, obok znajduje się ścieżka w pełni przystosowana do ruchu rowerowego - dodał.

Nie pierwszy raz piszemy o niebezpiecznych wyborach rowerzystów. Tydzień temu pokazaliśmy kolarza jadącego mostem Skłodowskiej-Curie, który również posiada ścieżkę rowerową. Pod koniec kwietnia napisaliśmy o mężczyźnie jadącym jednośladem po ruchliwej alei Niepodległości. Nie miał żadnego oświetlenia i korzystał z telefonu.

