Informacje

Szarlota Pawel nie żyje fot. Jacek Łagowski/Agencja Gazeta

Komiks Szarloty Pawel fot. Egmont Polska

O śmierci artystki poinformowało wydawnictwo Egmont Polska. Szarlota Pawel zmarła 7 września. - Żegnamy jednego z najważniejszych twórców polskiego komiksu, wspaniałą osobę, przemiłego rozmówcę. Jest nam bardzo smutno – powiedział Tomasz Kołodziejczak, redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu.

Szarlota Pawel to pseudonim Eugenii Pawel-Kroll. Jak przypomina wydawnictwo, artystka należała do grona najbardziej znanych polskich twórców opowieści graficznych i była wymieniana obok Janusza Christy czy "Papcia Chmiela".



"W roku 1974 ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i od razu została przyjęta do redakcji "Świata Młodych" - największego w tamtych latach polskiego pisma młodzieżowego publikującego także komiksy" - przypomina wydawnictwo. W "Świecie Młodych" uczyła się pod okiem "Papcia Chmiela", ale stworzyła własny styl.

W prasie wydała ponad tysiąc odcinków historii obrazkowych, a od lat 80. XX wieku opublikowała kilkanaście albumów komiksowych należących. Najpopularniejsze z nich to opowieści o przygodach Jonki, Jonka i Kleksa.



Artystka zajmowała się również malarstwem.

ran/b