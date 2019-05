Informacje

Uczestnicy zebrali się na rondzie ONZ. Demonstranci mają ze sobą transparenty, między innymi: "Nie zabierajcie nam przyszłości", czy "Use your brain, not plastic" (używaj mózgu, nie plastiku).

- Uczestnicy manifestacji w pewnym momencie - u zbiegu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej - położyli się na chodniku i jezdni, chwilę później wstali i ruszyli dalej - powiedział około godziny 12 Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.

Dalej ruszyli Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle’a. Tam zatrzymali się i kredą wypisali hasła na jezdni: "Ziemia jest tylko jedna", "Stop dla węgla", czy "Nie bądźcie egoistami, działajcie razem z nami".

Są utrudnienia

Przemarsz może utrudniać ruch tramwajów. Urzędnicy sprecyzowali możliwy przebieg tras objazdowych.

"W przypadku braku możliwości przejazdu tramwaje linii: 10, 17, 33 i 41 pojadą objazdem ulicami: Nowowiejską - Krzywickiego - Filtrową - przez plac Narutowicza - Grójecką - przez plac Zawiszy - Towarową" - poinformował ratusz. Tramwaje linii: 4, 15, 18 i 35 zostaną skierowane na objazd Nowowiejską - aleją Niepodległości - Chałubińskiego i aleją Jana Pawła II.

Zmiany będą też dotyczyły składów linii 7 i 25, które będą kursowały Towarową - aleją Solidarności - mostem Śląsko-Dąbrowskim do Targowej. "Po stronie śródmiejskiej składy linii 9 i 24 dojadą do pl. Starynkiewicza, a na Pradze pojadą ulicami: aleją Zieleniecka - Targową - Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO. Linia 22 na lewym brzegu będzie kończyła kursowanie na pl. Narutowicza, a na prawym pojedzie Grochowską do pętli Gocławek" - dodaje w komunikacie ratusz.

W przypadku problemów z przejazdem swoje trasy mogą także zmienić autobusy linii: E-2, 107, 109, 160, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 171, 174, 175, 178, 180, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525.

1/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 6/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 7/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 8/22 Młodziezowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 9/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 10/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 11/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 12/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 13/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 14/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 15/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 16/22 Strajk klimatyczny w Warszawie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 17/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 18/22 Młodziezowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 19/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 20/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 21/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 22/22 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl











































"Dorośli muszą uwzględnić naszą przyszłość"

"Dla Europy nadchodzi bardzo ważny czas - czas wyborów do Europarlamentu. Niestety, ze zdecydowanej większości ogłoszonych programów nie wynika, że doniesienia naukowców o dramatycznych zmianach klimatu są traktowane na poważnie. Nie możemy dopuścić, aby powtórzyło się to podczas wyborów do polskiego parlamentu. Dorośli muszą uwzględnić naszą przyszłość w swoich wyborach, propozycjach politycznych oraz podejmowanych działaniach. Dlatego tak ważne jest, byśmy byli jeszcze głośniej, krzycząc: Czas na zmiany!" – piszą organizatorzy na stronie wydarzenia.

Jak zaznaczają, protest jest apartyjny. "Na pewno prosimy o nieprzynoszenie symboli partii czy organizacji. To samo dotyczy się flag Polski lub dowolnie wybranego innego państwa, Unii Europejskiej, flag antypaństwowych. Na demonstracji obowiązuje także całkowity zakaz symboliki czy haseł nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, płciowym, czy związanych z orientacją seksualną" - informują.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o marcowym strajku klimatycznym:

Chcą zmian w polityce na rzecz klimatu Chcą zmian w polityce na rzecz klimatu TVN24

Chcą zmian w polityce na rzecz klimatu "Nie podnoście nam temperatury" "Nie podnoście nam temperatury" Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

"Nie podnoście nam temperatury" "Tu mówią młodzi, klimat nas obchodzi" "Tu mówią młodzi, klimat nas obchodzi" Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

"Tu mówią młodzi, klimat nas obchodzi" Chcą zmian w polityce na rzecz klimatu TVN24

ab/ran