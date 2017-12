Informacje

Nie wyrzucaj jedzenia,

podziel się z bezdomnym

Rusza akcja "Podziel się posiłkiem z bezdomnymi" fot. Shutterstock

Pod hasłem "Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi" rusza świąteczna akcja pomocy dla potrzebujących. W całej Polsce, również w Warszawie, od 26 grudnia można zgłosić, że zostało nam jedzenie po świętach, a wolontariusze odbiorą je i zawiozą do lokalnych jadłodajni dla bezdomnych.

Świąteczna inicjatywa działa już po raz szósty. Po każdym Bożym Narodzeniu i Wielkanocy wolontariusze w kilkudziesięciu miastach Polski odbierają jedzenie i zawożą do lokalnych instytucji, które pomagają osobom ubogim i bezdomnym.

Trzy dni

Gdzie zostawić jedzenie w Warszawie?

- Jeżeli komuś zostanie jedzenie po świętach, to może zgłosić się do nas przez stronę internetową, wypełnić krótki formularz, a nasi wolontariusze zadzwonią, umówią się na konkretną godzinę po odbiór jedzenia i tego samego dnia zawiozą je do lokalnej jadłodajni - wyjaśniła organizatorka akcji Maria Skołożyńska.Akcja trwa trzy dni, między 26 a 28 grudnia. Organizatorzy współpracują z jadłodajniami między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Rzeszowie, Radomiu, Zielonej Górze, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Przemyślu.- Nasza inicjatywa opiera się na pracy wolontariuszy-kierowców. Kierowcy są filarem całej akcji, bez nich nie bylibyśmy w stanie być w całej Polsce i o ich udział w akcji równie mocno apelujemy. To oni sprawiają, że od 3 lat udało nam się podzielić posiłkiem z kilkoma tysiącami bezdomnych osób" - podkreśliła Skołożyńska.Aby podzielić się posiłkiem należy zgłosić się przez formularz w zakładce "mam jedzenie" na www.podzielmysie.pl. Aby zostać wolontariuszem wystarczy zapisać się przez podobny formularz na tej samej stronie. Wszystkie informacje o inicjatywie można znaleźć na stronie na Facebooku pod hasłem: "Podzielmy się". W dniach 26-28 grudnia działa też infolinia akcji pod numerem

Miejsce: Jadłodzielnia Syrena

Adres: ul.Wilcza 30

Kontakt: Facebook

Godziny otwarcia: Codziennie 24h

Uwagi: Tylko szafka (tylko sucha, długoterminowa żywność). Szafka dostępna z ulicy.



Miejsce: Jadłodzielnia na Stawki (Wydział Psychologii UW)

Adres: ul. Stawki 5/7

Kontakt: Facebook

Godziny otwarcia: Codziennie 8.00-21.00

Uwagi: Dostępna szafka i lodówka, ale JADŁODZIELNIA W TRAKCIE ŚWIĄT BYWA PRZEPEŁNIONA. Polecamy zawieźć jedzenie na Magazynową 14. Adres niżej.



Miejsce: Jadłodzielnia Stół Powszechny

Adres: ul. Zamoyskiego 20

Kontakt: Facebook

Godziny otwarcia: Codziennie 11.00-21.00

Uwagi: Szafka na zewnątrz dostępna 24/7, a lodówka w środku, dostępna w godzinach 11.00-21.00



Miejsce: Jadłodzielnia Bazar Lotników

Adres: ul. Aleja lotników 1 (pawilon 83a)

Kontakt: Facebook

Godziny otwarcia: Pon-Pt 7.00-19.00 i Sob 8.00-14.00

Uwagi: Brak informacji na temat lodówki bądź szafki.



Miejsce: Jadłodzielnia na Jazdowie (Domek Motyka i Słońce)

Adres: ul. Jazdów 3/9

Kontakt: Facebook

Godziny otwarcia: Codziennie 24h

Uwagi: Tylko szafka (tylko sucha, długoterminowa żywność).



Miejsce: Jadłodzielnia Karowa (Instytut Socjologii UW)

Adres: ul. Karowa 18

Kontakt: Facebook

Godziny otwarcia: Codziennie 8.00-21.00 (w dni gdy otwarty jest Uniwersytet)

Uwagi: Dostępna szafka i lodówka. JADŁODZIELNIA W TRAKCIE ŚWIĄT BYWA PRZEPEŁNIONA. Polecamy zawieźć jedzenie na Magazynową 14. Adres niżej.



Miejsce: Jadłodajnia przy Hospicjum im. Św. Krzyża

Adres: ul. Magazynowa 14

Kontakt: 504 306 123

Godziny otwarcia: 7.00-21.00

PAP/kz