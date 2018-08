Informacje

Burmistrz Targówka Sławomir Antonik weźmie udział w wyborach prezydenta stolicy jako kandydat ruchu samorządowego Bezpartyjni. Antonik zaznacza, że zależy mu między innymi na rozwoju innowacyjności w Warszawie. - Przedsiębiorcze i innowacyjne miasto musi zafunkcjonować - podkreślił.

Kandydat na prezydenta Warszawy na czwartkowej konferencji prasowej przedstawił kilka propozycji dotyczących rozwoju miasta. W jego ocenie Warszawa musi "doganiać" pozostałe europejskie stolice.

Jak zaznaczył, znajomość codziennych problemów mieszkańców ukazuje "jedną zasadniczą kwestię: że przedsiębiorcze i innowacyjne miasto musi zafunkcjonować".

Dobre warunki dla młodych

Antonik zwrócił uwagę na młodych ludzi uczących się w warszawskich szkołach i na wyższych uczelniach, którzy - jego zdaniem - są "potencjalnymi liderami". - Musimy stworzyć im warunki do tego, żeby - uruchamiając, wspomagając start-upy - znajdować dla nich rozwiązania, a jednocześnie funkcjonować w obrębie rozwoju przedsiębiorczości - powiedział.

Kandydat podkreślił także potrzebę wprowadzenia innowacji do szkół. - Nie wyobrażamy sobie, żeby w szkołach nie było WiFi, żeby były ograniczone możliwości funkcjonowania pracowni, żeby nauczyciele bronili się przed zastosowaniem nowoczesnych środków nauczania, a z tym mamy dzisiaj do czynienia - ocenił.

Jak zaznaczył, szkoły obecnie często są wyposażone w nowoczesny sprzęt, który jednak zwykle "leży na zapleczu". - Musimy to wszystko uruchomić i wykorzystać - dodał.

Kolejną propozycją obecnego burmistrza Targówka jest utworzenie Rad Osiedli, dzięki którym mieszkańcy zyskaliby głos w dyskusji. - Z pewnością zintensyfikujemy prace nad tym, żeby we wszystkich zakątkach miasta, we wszystkich dzielnicach powstały Rady Osiedli - mówił.

"Znamy się na prawie"

Antonik poruszył również problem smogu w stolicy. Jednym z pomysłów Bezpartyjnych na ograniczenie zadymienia w mieście jest utworzenie parkingów metropolitalnych poza aglomeracją warszawską. Według kandydata rozwiązanie to zmniejszyłoby liczbę samochodów wjeżdżających do centrum miasta o około 400 tys.

Burmistrz Targówka nawiązał też do mającej miejsce jeszcze przed ogłoszeniem terminu wyborów aktywności niektórych kandydatów na prezydenta stolicy. - My jesteśmy prawnikami, znamy się na prawie, wiemy, kiedy należało rozpocząć kampanię wyborczą - podkreślił. Pytany o stosunek do wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego (kandydata Zjednoczonej Prawicy) i posła PO Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesna) Antonik powiedział: "Warszawy nie oddałbym w żadne ręce z tych dwóch wymienionych".

Powstały w marcu 2017 roku Ruch Samorządowy Bezpartyjni zrzesza m.in. prezydenta Szczecina Roberta Krzystka, prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego oraz prezydenta Bolesławca Piotra Romana. Założony został na bazie wcześniejszego ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy, które z kolei zostało utworzone na skutek sprzeciwu części stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk Rafała Dutkiewicza wobec zawartej przez prezydenta Wrocławia koalicji z PO.

Jak pod koniec maja mówił PAP rzecznik ruchu Łukasz Mejza, w tegorocznych wyborach samorządowych ruch Bezpartyjni zamierza wystawić listy wyborcze do sejmików wojewódzkich i powalczyć też o duże miasta.

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili m.in. Patryk Jaki, Rafał Trzaskowski, lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), rzecznik PSL Jakub Stefaniak, b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, kandydat SLD Andrzej Rozenek, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Zgodnie z rozporządzeniem premiera wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada.

