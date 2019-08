Informacje

- Większa część młodego pokolenia preferuje życie w sieci i zabawianie się hejtem. Bo to niewiele kosztuje, a można anonimowo wykazać się inicjatywą – mówił podczas uroczystości powstańczych prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski.

90-letni powstaniec, były więzień obozów koncentracyjnych, żołnierz, nauczyciel akademicki przemawiał 1 sierpnia przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.



- Znam swój wiek i przewiduję, że to moje ostatnie publiczne wystąpienie, więc, jako świadek historii ośmielę sobie na pewnego rodzaju przekaz - zaznaczył Żukowski.

Czy młodzież z tamtych lat była inna?

Jak mówił, impulsem do przemówienia było obejrzenie programu "Piosenka Dla Ciebie" w Telewizji Polskiej, a konkretnie usłyszana tam piosenka: "Gdzie są chłopcy z tamtych lat, gdzie dziewczęta z tamtych lat".

- Pytanie godne zastanowienia. Czy młodzież z tamtych lat była inna? I jeśli tak to na czym polegała różnica? – pytał i sam udzielił odpowiedzi: - Była inna. Wychowywani w wolnej Polsce, po latach niewoli, którą pamiętali rodzice i nauczyciele, byliśmy uczeni w domach, w szkole i w harcerstwie, że najważniejsza jest ojczyzna - powiedział.

"Nie wolno dzielić społeczeństwa"

Bo – jak przypomniał – ojczyzna to nie tylko miejsce na ziemi, a również ludzie.

- Rodacy kochający Polskę, pracujący dla niej i gotowi dla niej nawet oddać życie. Współcześnie do harcerstwa należy tylko część młodzieży i jej postawa i zachowanie, aktywność w wolontariacie zasługuje na uznanie, wdzięczność i pochwałę. Ale to tylko część, znacznie większa część młodego pokolenia preferuje życie w sieci i zabawianie się hejtem. To niewiele kosztuje, a można anonimowo wykazać się inicjatywą – stwierdził powstaniec.

- Nie wolno dzielić społeczeństwa. Walczyliśmy o wolną Polskę i byliśmy gotowi do najwyższych poświęceń dla wszystkich rodaków. Czy wszyscy myślą tak samo? – zastanawiał się.

Przemówienie skończył cytatem biblijnym, który usłyszał ostatnio w kościele: Będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego, a jeśli u Was jeden drugiego kąsa i pożera baczcie, żebyście się wzajemnie nie zjedli.

