Nie wjedziesz z Wisłostrady na most Poniatowskiego. Remont wiaduktu

W piątek wieczorem rozpoczną się prace przy wiadukcie mostu Poniatowskiego. Natomiast na Bielanach zaczęła się przebudowa alei Zjednoczenia.

Jak podaje ratusz, w piątek wieczorem rozpoczynają się prace przy wiadukcie mostu Poniatowskiego, po północnej stronie. Remont konstrukcji ma potrwać do końca listopada. Kierowcy, muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zmieni się też kursowanie komunikacji miejskiej.

Zamknięty wiadukt

Jak informuje urząd miasta w komunikacie, w piątek od godziny 22, dla ruchu zostanie zamknięty wiadukt mostu księcia Józefa Poniatowskiego na lewym brzegu. W trakcie wyłączenia, nie będzie można z Wisłostrady wjechać na most w kierunku centrum, ani z jadąc od strony Grochowa, zjechać na Wisłostradę. Objazd poprowadzony będzie Trasa Łazienkowską.Autobusyjadące w kierunku pętli OSIEDLE KABATY / KABATY STP z alei Poniatowskiego, skręcą na Wybrzeże Szczecińskie i przez most Świętokrzyski pojadą do Zajęczej i Dobrej.

"Remont wiaduktu będzie kompleksowy. Stare, zużyte spoiny i elementy kamienne zostaną wykute, a następnie zastąpione nowymi. Skrzydła wiaduktu będą odkopane i naprawione. Zniszczone fragmenty balustrad przejdą kompletną renowację, a elementy stalowe zyskają specjalne zabezpieczenie antykorozyjne" - podaje ratusz.

Ma powstać też nowa nawierzchnia jezdni, która otrzyma solidną podbudowę. Zostanie również wybudowany system odwodnienia.

Prace na Bielanach

Urząd miasta poinformował również, że rozpoczęły się pierwsze prace związane z przebudową alei Zjednoczenia. W przeciągu ośmiu miesięcy, ulica ma przejść metamorfozę.

Aktualnie prowadzona jest rozbiórka na odcinku od ulicy Schroegera do ulicy Kasprowicza. Znikają stare krawężniki oraz nawierzchnia chodnika. "Nie wiąże się to z utrudnieniami w ruchu" - zapewnia ratusz.

Na niemal kilometrowym odcinku od Marymonckiej do Żeromskiego, pojawi się nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Projekt zakłada przeniesienie parkowania do zatok postojowych, w których zmieści się ponad 130 miejsc, a na chodnikach pojawi się nowa nawierzchnia z płyt.

Jak podał ratusz, po przebudowie alei Zjednoczenia oraz ulic poprzecznych, będę one przyjazne osobom niepełnosprawnym. "Na chodnikach i przy przejściach pojawią się specjalne płyty prowadzące oraz ostrzegawcze dla osób niedowidzących i niewidomych" - zapewnia urząd miasta.

Wyremontowana zostanie droga dla rowerów, która będzie przedłużona do ulicy Żeromskiego. Przystanki zostaną wyremontowane, a krawężniki w zatokach podwyższone, by ułatwić wejście do autobusu.

Oprócz tego, przy ulicy stanie nowe oświetlenie chodników, jezdni i przejść dla pieszych.

Koszt wszystkich prac to 6,8 miliona złotych.

Utrudnienia na Muranowie

Od poniedziałku 9 września do 4 października nie będzie możliwości skrętu z alei Jana Pawła w ulicę Nowolipie. Kierowcy podróżując ulicą Nowolipie, będą mogli wjechać w aleję Jana Pawła II. Utrudnienia maja związek z modernizacją magistrali wodociągowej.

