"Nie mam ochoty patrzeć na pana ryj". Awantura w pociągu

Awantura w SKM facebook

- Jadę z żoną na wakacje i nie mam ochoty się patrzeć na pana, który się do nas dosiadł - tak pasażer pociągu SKM tłumaczył swoje pretensje wobec mężczyzny, który zajął miejsce naprzeciwko niego. Agresor przez ponad minutę głośno wyrażał swoje niezadowolenie, nie szczędził też wulgaryzmów. Nagranie tej sytuacji pojawiło się w sieci.

Film pokazujący zachowanie agresywnego pasażera został udostępniony w grupie dyskusyjnej mieszkańców Sulejówka na Facebooku.

"Co pan robi problem?!"

- Dusi się pan? Pan ma padaczkę? Muszę wezwać konduktora i jak ma pan k…. padaczkę, to pan się przesiądzie k…. Ja nie mam ochoty patrzeć na pana ryj - mówił oburzony pasażer.

Na jego zachowanie zwróciła uwagę jedna z kobiet w pociągu. Nie zrobiło to jednak wrażenia na agresorze, który szedł w zaparte, że to mężczyzna siedzący naprzeciwko ma problem.

- To on ma padaczkę i ja nie będę "ćmukał" kurna. Patrzył się na jego twarz, kurna. Dusi się co chwila. Jadę z żoną na wakacje i nie mam ochoty się patrzeć na pana, który się dosiadł do nas - wyjaśniał.

Mężczyzna, który był adresatem tych pretensji na próżno próbował zabrać głos. - Mogę siedzieć tam, gdzie mi się podoba – zdołał powiedzieć.

- No i dobrze, ale "ćmuka" sobie pan i wzdycha dziesięć metrów dalej. Ma pan czwórkę wolną o tam, zaraz po przekątnej i co pan robi problem?! Pan sobie pójdzie i "ćmuka" tam w okno.

Mężczyzna odpowiedział mu, że nie może tego zrobić, bo boli go głowa.

Niestety nie wiemy, jaki finał miała ta sytuacja. Osoba, która ją sfilmowała chciała pozostać anonimowa.

kk/mś