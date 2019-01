Informacje



Ma około 36 lat, nie ma z nim logicznego kontaktu – tak o kierowcy zatrzymanym przed Pałacem Prezydenckim mówi policja. Mężczyzna zostanie przebadany na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie.

Volkswagen jedzie ulicą Focha pod prąd, potrąca policjanta i kieruje się dalej na Krakowskie Przedmieście. Skręca w stronę Pałacu Prezydenckiego i zatrzymuje się na zaporze przed bramą. Według informacji przekazanych przez policję taki przebieg miał incydent, do którego doszło we wtorek.

Miał przy sobie dokument

Mężczyznę, który siedział za kierownicą, trafił w ręce służb. Według Mariusz Mrozka z Komendy Stołecznej Policji, kluczowe w wydarzeniu było potrącenie policjanta i ucieczka.

- Większość kierowców, którzy tak postępują działa poniekąd na oślep. Oni po prostu próbują się oddalić z miejsca, gdzie miało dojść do kontroli, gdzie ucieczkę rozpoczęli. Bardziej bym się skłaniał do tego, że na wysokości Pałacu Prezydenckiego stracił panowanie nad samochodem. Przeleciał wręcz przez chodnik, uderzył we fragment ogrodzenia - mówił dziennikarzom Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, mężczyzna ma prawdopodobnie 36 lat. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jest obywatelem polskim. - Będzie dozorowany przez policjantów. Sprawdzimy, czy dokument, który miał przy sobie odpowiada jego osobie – stwierdził Mrozek.

Brak logicznego kontaktu

Podkreślił również, że z mężczyzną "nie ma logicznego kontaktu". – Nie potrafi logicznie się wysłowić – zaznaczył policjant.

Mrozek dodał, że zatrzymany będzie musiał przejść badania. Pobrana zostanie krew, by ustalić, czy w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. - Będzie musiał być zbadany przez lekarzy. Jeżeli ci wyrażą zgodę, to będą z nim wykonywane czynności przez policjantów – podał Mrozek.

Reporterka TVN24 Olga Olesek poinformowała, że zatrzymany został przewieziony do jednego ze stołecznych szpitali.

Volkswagen, którym kierował zostanie zabezpieczony do dalszych badań.

1/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/7 Służby przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl 6/7 Służby przed pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 7/7 Incydent przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl













PAP/ran/b