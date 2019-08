Informacje

Aktywiści walczący o prawa zwierząt wyszli w sobotę na ulice Warszawy. Podobne manifestacje są w sierpniu organizowane na całym świecie.

Oficjalny Marsz na Rzecz Praw Zwierząt odbywa się po raz drugi. Inicjatorem wydarzenia jest brytyjska organizacja Surge. Jej inicjatywę przejęły stowarzyszenia i fundacje walczące o prawa zwierząt w innych krajach.

W polskiej edycji wydarzenia wzięli udział między innymi przedstawiciele fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva, fundacji Alberta Schweitzera oraz grupy Polska dla Zwierząt.

Uczestnicy marszu wystartowali chwilę po godzinie 12 sprzed Pałacu Kultury i Nauki. Miejsce zbiórki wyznaczone zostało przed Teatrem "Lalka" w rejonie parku Świętokrzyskiego. Przeszli Świętokrzyską i Marszałkowską do ronda Dmowskiego, dalej Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle’a, gdzie zawrócili i skierowali się z powrotem na Marszałkowską. Z Marszałkowskiej skręcili w Królewską, przeszli na Krakowskie Przedmieście i plac Zamkowy.

Przemówienia, koncert i demonstracja

Na placu Zamkowym odbyła się część oficjalna i przemówienia. "Wśród naszych gości, którzy zabiorą głos będą Dariusz Gzyra, profesor Andrzej Elżanowski oraz mecenas Karolina Kuszlewicz - osoby, które w głośnej ostatnio medialnie sprawie krów z Deszczna przyczyniły się do ocalenia tych zwierząt. Pojawi się tam także piosenkarka Kasia Moś" - informowali organizatorzy. Później miał odbyć się koncert zespołu Strzyga i "statyczna demonstracja, przypominająca artystyczny performance" grupy Anonymous for the Voiceless.

Organizatorzy imprezy zapowiadali też, że na placu Zamkowym ustawiony zostanie telebim, na którym transmitowany będzie przekaz z marszu, później wyświetlane będą relacje z podobnych wydarzeń na całym świecie, urywki filmów propagujących weganizm oraz pro-zwierzęce utwory muzyczne.

Zmiany w komunikacji

Z powodu marszu możliwe były utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ulice na trasie przemarszu były tymczasowo zamykane.

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał przed zmianami w kursowaniu autobusów linii 100, 102, 105, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 158, 171, 175, 180, 222, 400, 503, 507, 517, 518, 521. Możliwe były też utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 7, 9, 24, 71, 73.

Marsz na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt













