Informacje

Pomnik Jazdy Polskiej fot. Grzegorz Polak , CC BY SA 2.0 / wikipedia

Pomnik Jazdy Polskiej zostanie obrócony. Jak informuje "Gazeta Stołeczna", chodzi o to, żeby wychodzący z metra warszawiacy nie musieli patrzeć koniom pod ogony.

Charakterystyczny pomnik przy rondzie Jazdy Polskiej stoi od 24 lat. To rzeźba przedstawiająca dwóch jeźdźców na koniach. I to właśnie ze zwierzętami jest największy kłopot. Stoją bowiem tyłem do tysięcy ludzi, którzy codziennie wychodzą z południowego wyjścia stacji metra Politechnika i przejeżdżają Trasą Łazienkowską.

Stało się tak, bo autor pomnika Mieczysław Naruszewicz chciał, by światło słoneczne właściwie oświetlało twarze jeźdźców.

135 stopni

- Pomnik będzie obracany z kierunku południowego na północno-wschodni, czyli o 135 stopni. Będzie temu towarzyszyć odpowiednie przekształcenie zagospodarowania bezpośredniego otoczenia monumentu - mówi "Gazecie Stołecznej" Arkadiusz Łapkiewicz, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych.

Dziennik przypomina, że stanowisko w tej sprawie podjęła w 2016 roku komisja kultury Rady Warszawy. Radni zajęli się sprawą po interwencji Ewy Malinowskiej-Grupińskiej.

Pozostaje pytanie, dlaczego dopiero teraz śródmiejscy urzędnicy zabierają się za przesunięcie. Łapkiewicz tłumaczy na łamach gazety, że ZTP wstrzymywał się z tą operacją, bo w 2016 roku Pole Mokotowskie przejął Zarząd Zieleni. I trzeba było ustalić, kto ma monument pod opieką.



Wyjaśnił również, że konieczna była inwentaryzacja. Ostatecznie Jazda Polska zwrot wykona pod koniec roku.

ZOBACZ MATERIAŁY O POMNIKU BITWY WARSZAWSKIEJ:





Podziel się: Bądź na bieżąco:









ran/r