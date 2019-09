Nawałnica przeszła przez stolicę: powalone drzewa, uszkodzone auta

Informacje

Powalone drzewa i kilka uszkodzonych samochodów - to bilans zniszczeń nawałnicy, która przeszła przez stolicę we wtorek po południu.

We wtorek w całej Polsce obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Miejscami pojawiły się też burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa mazowieckiego ostrzeżenia drugiego stopnia, które w życie weszły o godzinie 18.30 we wtorek i będą obowiązywać do godziny 9 w środę.

Stołeczni strażacy interweniowali i pomagali przy usuwaniu skutków silnego wiatru w kilku miejscach Warszawy: na Młynarskiej na Woli, Surowieckiego na Ursynowie, Dalekiej na Ochocie, Rajgrodzkiej na Targówku oraz Fontany i Marymonckiej na Bielanach.

- Na Fontany drzewo przewróciło się na chodnik, jezdnię i na zaparkowane tam trzy samochody. Pojazdy zostały uszkodzone - poinformował Michał Konopka ze straży pożarnej. I dodał, że na miejscu pracował jeden zastęp straży.

- W zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba - przekazał Konopka.

