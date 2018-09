NATO obraduje, zakaz lotów nad Warszawą

Informacje

Obszar objęty zakazem lotów fot. Google Maps

Tylko ratownicy, samoloty dla VIP-ów oraz rejsowe polecą w najbliższych dniach nad Warszawą i okolicami. Na prośbę Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadzono ograniczenia w przestrzeni powietrznej. Powodem jest konferencja NATO.

Konferencja Komitetu Wojskowego NATO - najwyższego organu Sojuszu Północnoatlantyckiego - trwa od czwartku. W związku z tym, do poniedziałku 1 października, do godziny 12, zamknięta dla ruchu - w tym pieszego - jest ulica Skalnicowa, na odcinku od Kuligowskiej do Traktu Lubelskiego. Ograniczenia dotyczą też lotników.

Na prośbę Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyznaczyła rejon ograniczeń w przestrzeni powietrznej. To koło o promieniu 55 kilometrów ze środkiem w hotelu Hilton w Wawrze. To tam odbywa się konferencja NATO.

Do 14 w poniedziałek 1 października w określonej strefie obowiązuje całkowity zakaz lotów, w tym lotów dronami. Wyłączeń jest niewiele - dotyczą głównie ratowników, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, sił bezpieczeństwa i lotów rejsowych.

– To standardowa procedura, która jest wdrażana, kiedy w Polsce odbywają się duże imprezy masowe lub, jak w tym przypadku, obradują przedstawiciele najwyższych władz – mówił w rozmowie z Polską Zbrojną ppłk Piotr Walatek, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego. Wyjaśniał, że to standardowa procedura, w której chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, a podobne obostrzenia obowiązywały m.in. podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, szczytu NATO w Warszawie czy Światowych Dni Młodzieży.

