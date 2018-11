Narodowe Święto Niepodległości. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

Informacje

W sobotę i niedzielę odbędą się uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W całym mieście odbędzie się ponad 20 zgromadzeń upamiętniających to wydarzenie. Mieszkańcy muszą przygotować się na duże zmiany w ruchu. Część ulic będzie zamknięta i wyłączona z parkowania.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się w sobotę, 10 listopada.

Zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyły przede wszystkim Śródmieścia. Odbędą się tam imprezy i wydarzenia zaplanowane przez miasto, zgromadzenia publiczne i uroczystości państwowe związane nie tylko ze świętem niepodległości, ale i z odsłonięciem pomnika Lecha Kaczyńskiego w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej.

>> ZOBACZ MAPKĘ SOBOTNICH ZGROMADZEŃ <<

Sobotnie utrudnienia

Pierwsze zmiany w ruchu rozpoczną się już w piątek 9 listopada. Przy placu Piłsudskiego będą występować utrudnienia w ruchu oraz parkowaniu pojazdów. W związku z przygotowaniami, w piątek wyłączona z parkowania będzie Królewska od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej (od strony Ogrodu Saskiego).

W sobotę, w godzinach 8-22, całkowicie wyłączone z ruchu będą ulice: Tokarzewskiego-Karaszewicza, plac Piłsudskiego oraz Królewska, a w godz. 18.30-22 także ulice: Wierzbowa oraz Fredry.

W sobotę - przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska, plac Teatralny, Canaletta, Fredry, Wierzbowa oraz plac Piłsudskiego. Podczas przemarszu mogą wystąpić również chwilowe utrudnienia na Świętojańskiej, placu Zamkowym oraz Krakowskim Przedmieściu. Ta ostatnia będzie zamknięta dla ruchu przez cały weekend.

Zmiany w ruchu - 9 i 10 listopada fot. UM Warszawa

Koncert dla Niepodległej

Także w sobotę na PGE Narodowym odbędzie się duży Koncert dla Niepodległej. Wydarzenie zaplanowano od godziny 17 do północy, z udziałem 42 tysięcy osób.

Uczestnicy koncertu będą mogli skorzystać z dodatkowych autobusów i tramwajów, które dowiozą na stadion i zapewnią wygodny powrót. Od godziny 17 do końca powrotów z większą częstotliwością będą kursowały pociągi metra drugiej linii - co pięć minut. Po zakończeniu koncertu, w przypadku, gdy duża grupa widzów będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona.

Niedzielne marsze

Na godzinę 13 zaplanowany jest przemarsz pododdziałów i grup rekonstrukcyjnych z placu Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem do Muzeum Wojska Polskiego. Żołnierze wyruszą na trasę po uroczystej odprawie warty i zakończeniu apelu pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W godzinach 14-18 planowany jest także marsz państwowy, zapowiedziany przez prezydenta i premiera Mateusza Morawieckiego. Zgromadzenie organizowane przez Dowództwo Garnizonu Warszawa - przejdzie na trasie od ronda Dmowskiego, przez most Poniatowskiego do ronda Waszyngtona.

W tym samym czasie (od godziny 10 do 14) odbywać się będą imprezy i zgromadzenia patriotyczne. Jedno z najliczniejszych zarejestrowano przy Sejmie przy Wiejskiej. Przewiduje się w nim udział 400 osób. Uczestnicy zamierzają dołączyć do marszu państwowego.

W niedzielę też zaplanowana została manifestacja antyfaszystowska na około pięć tysięcy uczestników, zwołana pod hasłem "Za wolność waszą i naszą". Uczestnicy w godzinach 13-17 zamierzają przejść z placu Unii Lubelskiej, Marszałkowską, placem Konstytucji, Piękną, Alejami Ujazdowskimi do placu Trzech Krzyży.

>> ZOBACZ MAPKĘ NIEDZIELNYCH ZGROMADZEŃ <<

Zmiany w ruchu - 11 listopada fot. UM Warszawa

Zmiany w organizacji ruchu - niedziela

W związku z uroczystościami, które w niedzielę odbędą się na placu Piłsudskiego, w godzinach 8-16 plac będzie zamknięty dla ruchu na odcinku od Królewskiej do Ossolińskich. Przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), parking przed galerią Zachęta, parking przed Hotelem Europejskim od strony placu Piłsudskiego, Canaletta, plac Teatralny (parking przed Teatrem Wielkim w godz. 16-20), Królewska od Krakowskiego Przedmieścia do ul. Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, Focha, Fredry, a także aleja 3 Maja od Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego.

W godz. 11.00-14.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: Królewska od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, Focha, Fredry, Królewska, Tokarzewskiego-Karaszewicza i plac Piłsudskiego.

Także w niedzielę, 11 listopada, w godzinach 7-22 nastąpi zmiana organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej w związku z organizacją "Święta Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej". Aleja Rzeczypospolitej zostanie zawężona o jeden pas po obu stronach.

Bieg Niepodległości (niedziela)

Trasa 30. Biegu Niepodległości fot. mat. prasowe

W niedzielę odbędzie się także Bieg Niepodległości w godzinach 10-15. Podobnie jak w latach poprzednich, trasa biegu poprowadzona została aleją Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ulicą Chałubińskiego i fragmentem alei Niepodległości. Biegacze i zawodnicy na wózkach zawrócą na wysokości Rakowieckiej i tą samą trasą wrócą na Stawki. Należy spodziewać się dużych utrudnień w ruchu (o czym niżej).

Od godziny 5 do 15 z ruchu zostanie wyłączona aleja Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza, Stawki od Smoczej do Dzikiej oraz południowa jezdnia Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do wysokości ulicy Pamiętajcie o Ogrodach.

O godzinie 10 zamknięte zostaną obydwie jezdnie alei Jana Pawła II na odcinku od Anielewicza do alei "Solidarności". Pozostała część trasy będzie zamknięta w godzinach 10.30-15.

Ruch ulicami poprzecznymi: aleją "Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Alejami Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. W rejonie mety po dekoracjach i demontażu barierek.

Zmiany w komunikacji



11 listopada pasażerów komunikacji miejskiej czeka wiele zmian tras autobusów i tramwajów. Tego dnia pociągi metra na linii M1 będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, wraz z kursami nocnymi. Na linii M2, w godzinach 11-21 podziemna kolej będzie jeździła z częstotliwością 5-6 minut. Poza tymi godzinami będzie obowiązywał rozkład sobotni z kursami nocnymi.

Tego dnia wprowadzone będzie honorowanie biletów Warszawskiego Transportu Publicznego u przewoźników kolejowych. Wszystkie rodzaje biletów WTP będą ważne w 1. i 2. strefie biletowej w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W pociągach Intercity bilety WTP będą honorowane na trasie pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia a Warszawa Wschodnia.

Od godziny 7 do 20, w związku z uroczystościami w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, autobusy linii 217 i 522 będą jeździły ze zwiększoną częstotliwością.

W godzinach 11-14 na trasie: al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości (do ulicy Rakowieckiej) przebiegną uczestnicy Biegu Niepodległości. W tym czasie autobusy i tramwaje będą jeździły objazdami. Fragment trasy, w okolicy startu przy skrzyżowaniu z ulicą Stawki, oraz ulica Słomińskiego od Pamiętajcie o Ogrodach do ronda Zgrupowania AK „Radosław”, zostaną zamknięte o godzinie 5, a cała trasa o 10.30. Ulice będą stopniowo otwierane od około godziny 14.30, a okolice startu - o 16.

Uwaga, na ul. Słomińskiego tramwaje będą jeździły.

Uczestnicy Biegu Niepodległości na podstawie numeru startowego mogą tego dnia nieodpłatnie jeździć autobusami miejskimi, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM, KM i WKD w granicach 1 strefie biletowej.

W godzinach 12-13 odbędą się uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego. Autobusy nie będą mogły tu przejechać w godzinach 8-16. Ponadto od godziny 11 do około 14.30 zamknięta zostanie ulica Królewska (od Marszałkowskiej do placu Piłsudskiego), Wierzbowa, Focha i Moliera.

Zmiany tras autobusów fot. UM Warszawa

kw/PAP