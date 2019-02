Narkotyki ukryte w żyrandolu

Informacje

Policjanci z Pruszkowa dostali informację, że na terenie Pruszkowa przebywa mężczyzna, który jest poszukiwany listem gończym i może posiadać narkotyki.

Kilka dni temu, funkcjonariusze przeszukali mieszkanie na ulicy Helenowskiej. Tam znaleźli narkotyki. Były ukryte w żyrandolu.

W mieszkaniu przebywało wówczas dwóch mężczyzn w wieku 38 i 39 lat. Obaj zostali zatrzymani.

Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 39-latek poszukiwany jest listem gończym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Ma on do odbycia karę trzech lat i trzech miesięcy więzienia.

Kolejni zatrzymani

Dalsze działania kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 31-letniej kobiety. To właśnie w jej mieszkaniu policjanci zatrzymali mężczyzn i znaleźli narkotyki. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu.

Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to prawie 30 gramów substancji psychotropowej MDMA, 30 gramów kokainy oraz kilka porcji marihuany. Kryminalni zabezpieczyli również ponad 23 tysiące złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

39-letni poszukiwany usłyszał zarzut posiadania środków odurzających w warunkach recydywy. Potem został przewieziony do więzienia.

31-latce postawiono zarzut posiadania środków odurzających. Zatrzymany 38-latek usłyszał zarzut ukrywania poszukiwanego. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

