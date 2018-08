Napadli go, gdy wracał z księgarni. Dusili, zabrali pieniądze

Informacje

Wracał z księgarni do domu, napadli go dwaj mężczyźni. Policjantom powiedział, że go dusili i okradli. W ustaleniu podejrzanych o rozbój pomogły nagrania z kamer przemysłowych. 47-letniemu Adamowi S. i 36-letniemu Andrzejowi W. grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Do rozboju doszło pod koniec lipca tego roku w nocy przy alei Solidarności. Mężczyzna wracał z księgarni do domu. W pewnym momencie zaczepiło go dwóch mężczyzn. Jeden zaczął go dusić, a drugi w tym czasie wyrwał mu saszetkę z telefonami, pieniędzmi i dokumentami - podaje policja.

Mężczyzna stracił przytomność i upadł na chodnik. Po odzyskaniu przytomności okazało się, że napastnicy zabrali to, co miał przy sobie i uciekli.

Przyznali się

Wyjaśnieniem sprawy zajęli się policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, zatrzymani 47-letni Adam S. i 36-letni Andrzej W. odpowiedzą za rozbój, do którego się przyznali.

Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 12 lat pozbawiani wolności.