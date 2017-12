Napadł na bank, uciekł z pieniędzmi. "Miał przedmiot przypominający broń"

Informacje

Napadł na bank w Nowym Dworze Mazowieckim fot. targeo



Napad na bank w Nowym Dworze Mazowieckim. Mężczyzna groził pracownicy, zabrał pieniądze i uciekł. Miał w ręce przedmiot przypominający broń. Napastnika szuka policja.

Do zdarzenia doszło około godziny 17 w placówce na Osiedlu Młodych. - Policja poszukuje mężczyzny, który wtargnął do placówki bankowej i zagroził pracownicy. Ta wydała mu pieniądze, a on uciekł - podaje Anna Kędzierzawska z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zastrzega przy tym, że nikomu nic się nie stało. - Nie wiadomo, jaka suma została mu wydana, wstępnie było to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych - informuje redakcję Kontaktu 24 Szymon Koźniewski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak wyglądał poszukiwany?

Policjanci sprawdzają monitoring zamontowany wewnątrz i na zewnątrz budynku. Świadków proszą o pomoc. - Mężczyzna miał około 170 centymetrów wzrostu. Ubrany był w ciemne spodnie, niebieską kurtkę i czapkę bejsbolówkę. Owinięty był szalikiem - opisuje Kędzierzawska.

Świadkowie zdarzenia mogą dzwonić na numer 997, 112 lub zgłaszać się na komendę w Nowym Dworze Mazowieckim.

