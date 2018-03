Informacje

Dwaj mężczyźni napadli na pracowniczkę kantoru przy Grochowskiej. Niczego nie ukradli. - Wepchnęli ją do środka i uciekli - informuje policja, która rozpoczęła poszukiwania.



Wszystko wydarzyło się chwilę po godzinie 9. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o incydencie przed kantorem na ulicy Grochowskiej. Kiedy kobieta otwierała drzwi, została zaatakowana i wepchnięta do wnętrza - mówi nam Joanna Węgrzyniak z komendy rejonowej na Pradze Południe.



Jak dodaje, sprawcy uciekli, nie kradnąc niczego. Byli to dwaj mężczyźni, którzy teraz są poszukiwani przez policję. - Jesteśmy na miejscu. Policja prowadzi czynności w kantorze i pościg za sprawcami - precyzuje.

Na Grochowską pojechał też reporter tvnwarszawa.pl. - Kantor znajduje się niedaleko skrzyżowania z ulicą Serocką. Obok jest bardzo dużo lokali usługowych i kamer monitoringu - powiedział Artur Węgrzynowicz. Jak dodał, funkcjonariusze prowadzą na miejscu działania, chodnik wokół kantoru jest ogrodzony taśmą.

