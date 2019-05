Informacje



Kamila Gasiuk-Pihowicz, Konstanty Radziwiłł czy Joanna Scheuring-Wielgus - to najwięksi przegrani eurowyborów w warszawskim okręgu. Rzutem na taśmę mandat do europarlamentu zdobył Andrzej Halicki.

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek po południu dane ze wszystkich 1657 obwodowych komisji wyborczych. Wynika z nich, że z okręgu wyborczego numer 4, który obejmuję Warszawę, okoliczne powiaty i zagranicę, trzy mandaty ma otrzymać Koalicja Europejska, dwa Prawo i Sprawiedliwość i jeden Wiosna.

Informacje Okręg warszawski z najwyższą frekwencją Frekwencja w okręgu warszawskim wyniosła 60,4 procent, co daje najwyższy wynik w Polsce. Dane pochodzą z większości komisji. WIĘCEJ »

Halicki jednak z mandatem

Wybory rządzą się jednak swoimi prawami i wyłaniają nie tylko wielkich wygranych, ale również wielkich przegranych.

Najwięcej znanych nazwisk można było znaleźć na listach KE i PiS. Na tej pierwszej, tuż za Włodzimierzem Cimoszewiczem, jako "dwójka" znajdował się Andrzej Halicki, poseł na Sejm od kilku kadencji, a jednocześnie dawny minister administracji i cyfryzacji w gabinecie Ewy Kopacz. Jeszcze po południu wszystko wskazywało na to, że Halicki zdobył za mało głosów, by objąć mandat. Po godzinie 14 mógł odetchnąć. Okazało się, że głosowało na niego 87 422 osób i w nadchodzącej kadencji zasiądzie on jednak w Parlamencie Europejskim.

Numerem trzy na liście KE była dawna szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Posłanka z wynikiem 85 736 głosów uplasowała się na czwartym miejscu.

Numer pięć koalicyjnej listy należał z kolei do Michała Boniego, europosła i ministra w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Donalda Tuska. W okręgu warszawskim na polityka zagłosowało 26 519 wyborców.

Radziwiłł się nie dostał

Informacje Rekordziści z okręgu warszawskiego. Dane PKW Trzy mandaty dla Koalicji Europejskiej, dwa dla Prawa i Sprawiedliwości i jeden dla Wiosny - taki wynik wyłania się z danych komisji wyborczej po... WIĘCEJ »

"Trójkę" na liście PiS-u reprezentował Konstanty Radziwiłł, senator i zarazem były minister zdrowia w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Zdobył 34 063 głosów, co było trzecim wynikiem na liście tej partii.

Na liście Wiosny, bezpośrednio za Robertem Biedroniem można było znaleźć dawną posłankę Nowoczesnej, ostatnio związaną z kołem Teraz! Joannę Scheuring-Wielgus, znaną z zaangażowania między innymi w ubiegłoroczny protest niepełnosprawnych w Sejmie.

Zagłosowało na nią 16 636. Tym samym uplasowała się na trzeciej pozycji, tuż za popularną profesor prawa Moniką Płatek, które też mandatu nie uzyskała.

Ostateczne dane PKW

Państwowa Komisja Wyborcza po godzinie 8 rano opublikowała dane po podliczeniu 99,25 procent głosów. Na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które oddano 45,57 procent głosów.

Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska z wynikiem 38,29 procent. Trzecie miejsce zajęła Wiosna, na którą oddano 6,04 procent głosów. Poniżej progu wyborczego, który wynosi 5 procent głosów, znajduje się obecnie Konfederacja KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, który uzyskał 4,55 procent głosów.

Kukiz’15 uzyskał poparcie na poziomie 3,70 procent, a Lewica Razem 1,24 procent głosów. Pozostałe komitety wyborcze uzyskały wyniki na poziomie niższym niż 1 procent.

Ostateczne wyniki PKW zaprezentowała przed godziną 15. Wynika z nich, że PiS zdobył 27 mandatów, KE - 22, Wiosna - 3. Trwa konferencja prasowa PKW.

mp,PAP/ran/kk/b