Najpopularniejsze trasy Veturilo

Warszawskie TOP5 - popularne trasy Veturilo Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Tegoroczny sezon Veturilo był rekordowy. Użytkownicy systemu wypożyczali miejskie rowery ponad pięć milionów razy. W kolejnym odcinku Warszawskiego TOP5 przedstawiamy pięć najpopularniejszych "tras" Veturilo.

Zestawienie tras opracowaliśmy na podstawie danych przekazanych przez firmę Nextbike, operatora warszawskiego systemu rowerów miejskich. "Trasa" to w tym wypadku pojęcie umowne. Oznacza bowiem dwie stacje - tę, z której wypożyczono rower i tę, do której go zwrócono. Jaką rzeczywiście trasę pokonał użytkownik? Tego nie wiadomo, ponieważ miejskie rowery nie są wyposażone w nadajniki GPS, nikt więc nie śledzi dokładnych tras, jakie codziennie pokonują.

Wskazanie stacji, pomiędzy którymi najczęściej w ubiegłym roku przemieszczali się użytkownicy to jedyny sposób na pokazanie najczęściej uczęszczanych odcinków.

Na piątym - 4450 przejazdów

Trasa od Placu Hallera przy Dąbrowszczaków do Placu Wileńskiego uplasowała się na piątym miejscu. W tym roku w systemie Veturilo odnotowano 4450 przejazdów od stacji przy placu Hallera w kierunku placu Wileńskiego. Najkrótsza trasa między tymi punktami ma dokładnie kilometr. Tuż obok tej stacji znajduje się pierwszy przystanek drugiej linii metra.

Na czwartym - 5077 przejazdów

Na trzecim - 5589 przejazdów

Lokatę wyżej znalazła się trasa od stacji przydo stacji. Dystans między stacjami wynosi kilometr. Ta trasa jest połączeniem między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a najbliższymi przystankami komunikacji miejskiej. W 2017 roku odnotowano 5077 przejazdów na tej trasie.

Trzecie miejsce przypadło trasie od stacji Banacha - UW do stacji al. Niepodległości - Batorego. Najkrótsza droga między tymi punktami prowadzi przez Pole Mokotowskie i wynosi niecałe dwa kilometry. Podczas tegorocznego sezonu Veturilo, rowery między tymi stacjami wypożyczono 5589 razy.

Na drugim - 5749 przejazdów

Największą popularnością cieszyły się trasy prowadzące do uczelni. Trasa od stacji Marymoncka - Dewajtis do stacji Dewajtis UKSW zajęła drugie miejsce. Rowerzyści kursujący od Marymonckiej w kierunku kampusu UKSW, w tym roku, przemierzali tę trasę 5749 razy. To o 672 przejazdów więcej niż w odwrotnym kierunku. Wszyscy, którzy chcą dostać się z przystanku do budynków UKSW muszą przemierzyć blisko kilometr drogi prowadzącej przez Las Bielański - rower jest idealnym sposobem na szybkie pokonanie tego dystansu.

Na pierwszym - 5771 przejazdów

Miejsce na najwyższym stopniu podium zajęła trasa między stacjami al. Niepodległości - Batorego a Banacha - UW. W 2017 roku w systemie Veturlio zanotowano 5771 przejazdów między tymi stacjami. To o 182 przejazdy więcej niż w przypadku trzeciego miejsca - trasy w odwrotnym kierunku. Tuż obok stacji na Banacha znajduje się Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że trasa prowadząca od tego budynku i do niego, zajęła aż dwa miejsca w rankingu TOP5.

