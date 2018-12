Informacje

Policja zatrzymała siedmiu mężczyzn ksp

Siedmiu mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymali stołeczni policjanci. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania i handlu narkotykami.



"Policjanci wspierani przez stołecznych antyterrorystów zatrzymali na terenie Warszawy oraz w powiecie piaseczyńskim siedem osób. W miejscach ich zamieszkania zabezpieczono anaboliki, broń, pałki i maski" – informuje Komenda Stołeczna Policji.

Zatrzymani "żołnierze"

Do aresztu trafili: 32-letni Łukasz K., 23-letni Sebastian W., 23-letni Łukasz S., 23-letni Piotr J., 21-letni Patryk Ż., 35-letni Piotr H. oraz 24-letni Adam M. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni przez ostatnie lata pełnili rolę "żołnierzy" w jednej z grup przestępczych. W praktyce oznacza to, że wprowadzali narkotyki do sprzedaży detalicznej.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawiono podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a także "wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, posiadania narkotyków oraz wymuszeń rozbójniczych i zniszczenia mienia".



Każdemu z mężczyzn grozi do 10 lat więzienia.

"Wobec pięciu zastosowano tymczasowy areszt, a dwóch zostało objętych policyjnym dozorem" - informuje KSP.

Wpadł "Snajper"

Zatrzymania miały związek z wcześniejszym rozbiciem grupy przestępczej, która działała na terenie powiatu piaseczyńskiego, głównie w Górze Kalwarii i jej okolicach. W czerwcu tego roku na polecenie prokuratora zatrzymano wówczas osiem osób

Jak podaje KSP, poza wprowadzaniem do obrotu narkotyków, jej członkowie mieli na swoim koncie między innymi wymuszenia rozbójnicze. Wtedy zabezpieczono amfetaminę, marihuanę i mefedron - łącznie 2,3 tysiąca porcji narkotyków o czarnorynkowej wartości 115 tysięcy złotych.

Kilka miesięcy później w ręce funkcjonariuszy trafił 37-letni Artur A., "Snajper", podejrzany o kierowanie grupą oraz postrzelenie mężczyzny.

"Aktualnie w toku przedmiotowego postępowania status podejrzanych posiada 20 osób. Większość z podejrzanych przebywa w aresztach śledczych. Wobec pozostałych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze" - informuje w mailu wysłanym do redakcji Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

ran/r