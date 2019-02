Najpierw runęła ściana, później dach. Zabezpieczają kamienicę

Informacje

Przechowują dachówki

Jak podaje stołeczny konserwator zabytków, od stycznia w kamienicy przy Poznańskiej 21 śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami zabezpiecza konstrukcję budynku.

"Stan techniczny obiektu wymagał pilnego podparcia ścian stalowymi przyporami. W najbliższym czasie zrealizowane zostaną jeszcze między innymi prace polegające na podstemplowaniu stropów, montażu konstrukcji i pokrycia dachu, przemurowaniu nadproży oraz zabezpieczeniu otworów okiennych i drzwiowych" - czytamy na stronie stołecznego konserwatora zabytków.

Jak zapewniają urzędnicy, prowadzona inwentaryzacja kamienicy posłuży w przyszłości do odtworzenia mansardowego dachu. Z dawnego wystroju wnętrz przetrwała z kolei drewniana balustrada schodów, a także drzwi wejściowe, które mają być zabezpieczone do czasu docelowego remontu.



Z kolei w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przechowywane będą dachówki wykonane z łupka, które posłużą za wzór przy odtwarzaniu pokrycia dachu budynku.

Dwa razy się zawaliła

Na początku września ubiegłego roku zawalił się fragment dachu kamienicy przy Poznańskiej 21. Zarządzono wykwaterowanie lokatorów z trzech zamieszkanych lokali w oficynie. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto także przejście przez prześwit budynku od strony Poznańskiej.

Ściana tej kamienicy zawaliła się pod koniec czerwca. Od dziedzińca powstała w niej ogromna dziura. Jak już pisaliśmy, jeszcze w kwietniu śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami myślał o wyburzeniu budynku przy Poznańskiej 21. Plany te nie wypaliły - wojewódzki konserwator zabytków postanowił wpisać budynek do rejestru zabytków, co oznacza, że podlega on ochronie.

Budynek jest też objęty roszczeniami.

