Trasa półmaratonu i maratonu fot. PZU Półmaraton Warszawski, Orlen Warsaw Marathon

W ostatnią niedzielę marca ulicami Warszawy pobiegną tysiące uczestników półmaratonu PZU. Dwa tygodnie później zawodnicy zmierzą się z wyzwaniem w maratonie organizowanym przez Orlen. W tych dniach mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Kilkanaście tysięcy uczestników 14. Półmaratonu Warszawskiego pokona 21,0975 km, startując z ulicy Konwiktorskiej, a kończąc przy Multimedialnym Parku Fontann w podnóża Nowego Miasta.

Półmaratonowi ponownie towarzyszyć będzie akcja #BiegamDobrze, w ramach której uczestnicy biegów Fundacji zebrali już łącznie 4 miliony złotych na cele dobroczynne. Jak informuje organizator, w tym roku organizatorzy chcą dokonać kolejnego przełomowego kroku - zebrać na cele charytatywne milion złotych podczas jednej imprezy.

Mapa półmaratonu warszawskiego fot. pzupolmaratonwarszawski.pl

Nowa trasa maratonu

Jak poinformowała Anna Ziobroń z PKN Orlen, na starcie spotkają się uczestnicy zarówno dystansu maratońskiego, jak i biegu na 10 km. - Wprowadziliśmy zmiany w trasie, bo w niektórych miejscach wiatr utrudniał utrzymywanie prawidłowego tempa biegu – przekazała.

Trasa długości 42,195 km obejmie następujące dzielnice: Praga Południe, Mokotów, Śródmieście i Żoliborz.

Zmagania rozpoczną się na błoniach Stadionu Narodowego, skąd biegacze wystartują o godzinie 9:00. Limit czasu to 5 godzin i 30 minut od strzału startera.

Pierwsze kilometry trasy są zlokalizowane w rejonie Parku Skaryszewskiego i alei Waszyngtona. Na wysokości Szpitala Grochowskiego trasa zawraca w stronę Narodowego. Dalej prowadzi przez Saską Kępę i Gocław. Biegacze wracać będą Wałem Miedzeszyńskim, a potem mostem Świętokrzyskim przedostaną się na Powiśle.

Kruczkowskiego, Rozbrat, Myśliwiecka - ta część trasy doprowadzi ich do parku Agrykolą skąd innym drugim odcinkiem Myśliwieckiej dostaną się do Śródmieścia. Piękna, Aleje Ujazdowskie, Szucha i wreszcie długa prosta - Puławska - to kolejny etap. Idzikowskiego - Sobieskiego - Belwederska - Gagarina - Podchorążych - Czerniakowska - to ulice, którymi biegacze dotrą do 30. kilometra trasy.

Wisłostradą dobiegną do Tamki, którą dostaną się znów na górę skarpy Wiślanej. Krakowskie Przedmieście - Miodowa - Bonifraterska - tymi ulicami dotrą mostu Gdańskiego. W tym rejonie znów zbiegną na Wisłostradę, by dotrzeć nią do mostu Świętokrzyskiego i z powrotem na błonia stadionu.

Na mapie zostało zaznaczonych kilkanaście punktów nawodnienia oraz odżywiania. Organizatorzy zaznaczają także, że trasa dla biegu na 10 km jest gotowa. Jej ogłoszenie nastąpi w przeciągu najbliższego tygodnia.

Mapa maratonu 14 kwietnia fot. Orlen Warsaw Marathon

