To nie był dobry dzień dla kierowców jadących mostem Łazienkowskim. Najpierw na jezdni w stronę centrum zderzyły się cztery samochody, niedługo potem po drugiej stronie dwa, a po godzinie 14 - ponowie w stronę centrum - doszło do trzeciego zdarzenia. Jedna osoba trafiła do szpitala. Przez kilka godzin były poważne utrudnienia w ruchu.



- O godzinie 14.20 dostaliśmy zgłoszenie o zderzeniu toyoty i kii - powiedział Tomasz Oleszczuk z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Jedna osoba została poszkodowana, kierujący byli trzeźwi - dodał.

Wszystko wydarzyło się nad Wałem Miedzeszyńskim. Na miejsce pojechał nasz reporter. - To było klasyczne najechanie. Kia wjechała w tył toyoty. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - mówił Tomasz Zieliński.

- Są poważne utrudnienia w ruchu - ostrzega. - Zablokowane są dwa pasy w stronę centrum, a przejezdny tylko buspas - dodawał zaraz po zdarzeniu.

Wcześniej dwie kolizje

To było trzecie zdarzenie, do którego doszło w poniedziałek na moście. Wcześniej, około godziny 10.30 na jezdni w kierunku centrum doszło do kolizji czterech samochodów. - Hyundaia, BMW, skody i volkswagena - informowała nas Edyta Adamus z sekcji prasowej z Komedy Stołecznej Policji. - Nie ma osób poszkodowanych - dodała.

Kolizja zablokowała buspas w stronę centrum

Po godzinie 14 nasz reporter poinformował, że na jezdni w kierunku Pragi również doszło do kolizji. - Zderzyły się dwa samochody. Jeden już odjechał, drugi blokuje buspas. - W obu kierunkach są spore utrudnienia - relacjonował Marcinczak.

Około 15 w stronę Pragi nie było już utrudnień. Utrzymywały się jednak w przeciwnym kierunku - do centrum.

Po 17 Łazienkowski był przejezdny.

1/7 Wypadek na moście Łazienkowskim fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/7 Wypadek na moście Łazienkowskim fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 3/7 Wypadek na moście Łazienkowskim fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/7 Korki po wypadku na moście fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/7 Wypadek na moście Łazienkowskim fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/7 Korki po wypadku na moście fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 7/7 Wypadek na moście Łazienkowskim fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl













bb/kw/b/r