Siatkarze plażowi będą rywalizować w stolicy fot. UM

Najlepsze pary siatkówki plażowej świata zjechały do Warszawy, by wziąć udział w FIVB World Tour 2019. Fani mogą oglądać ich sportowe zmagania do niedzieli.

Po raz drugi z rzędu, a trzeci w historii turniej FIVB World Tour zawitał do Warszawy. To największy w tej części Europy turniej siatkówki plażowej. Łącznie weźmie w nim udział 256 zawodników i zawodniczek, czyli właściwie cała światowa czołówka tej dyscypliny. Wśród najlepszych siatkarskich par jest 10 duetów z Polski.

Warszawskie zawody są sprawdzianem przed mistrzostwami świata, które niedługo zostaną rozegrane w Hamburgu. Areną zmagań są obiekty Monta Beach Volley Club przy ulicy Zaruskiego 12. Mecze rozgrywają się od środy do niedziele w godzinach 9.00 - 19.00

Rywalizacja toczy się na sześciu boiskach plażowych, w tym na głównym z trybunami na blisko 4 tysiące miejsc, specjalnie zorganizowanych na czas zawodów.

Harmonogram zawodów

W czwartek odbywa się turniej główny kobiet i mężczyzn.

W piątek od godziny 9 do 16.50 zaplanowany jest turniej główny kobiet i mężczyzn (dokończenie fazy grupowej mężczyzn), a w godzinach 17.40–18.20 - ćwierćfinały kobiet.

W sobotę między 10 a 11 obędzie się turniej główny mężczyzn, a w godzinach 12.00–13.00 - półfinały kobiet. Później, między 14 a 15 ćwierćfinały mężczyzn, a o godzinie 16.45 kobiety powalczą o trzecie miejsce. Sobotnie zmagania zwieńczy finał kobiet zaplanowany na godzinę 17.45.

W niedzielę od godziny 10 do 11.15 o półfinał będą walczyć mężczyźni. O 15.30 mężczyźni rozegrają mecz o trzecie miejsce. Na godzinę 16.45 zaplanowano finał mężczyzn.

Polskie nadzieje

Ceremonie wręczenia medali odbędą się po sobotnim i niedzielnym finale.

W ubiegłym roku na najwyższym stopniu podium stanęli Bartosz Łosiak i Piotr Kantor. "Turnieje poprzedzające FIVB World Tour pokazały, że polskie duety są w dobrej formie, co tylko napawa optymizmem, że ponownie biało-czerwonych będziemy oglądać na podium warszawskiej imprezy" - informuje ratusz.

Para Grzegorz Fijałek i Michał Bryl wywalczyła srebro w World Tour Itapema, a nie tak dawno, także brąz w Ostravie. Z kolei Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz wygrali turniej w Aydin.

Koncerty, pokazy artystów

Jak zaznacza ratusz, oprócz kibicowania swoim faworytom, fani siatkówki plażowej w czasie turnieju mogą korzystać także z wielu dodatkowych atrakcji.

Codziennie, aż do niedzieli, na terenie Monta Beach Volley Club, od godziny 10 do 18 organizowane są gry, zabawy i konkursy sportowe z nagrodami dedykowane zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Natomiast od godziny 20 do 2 plaża nad Wisłą zamieni się w scenę z koncertami, pokazami artystów i beach party.

Strefy rozrywkowe ulokowane są na terenie wioski plażowej przy stadionie. "Wszystkie atrakcje przygotowane w ramach pikniku rodzinnego będą bezpłatne" - podkreśla ratusz.

Na tvnwarszawa.pl pifnormowaliśmy też o odsłonięciu pomnika wybitnego, polskiego boksera "Papy" Stammy:

