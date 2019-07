Informacje

Dworzec Centralny w rejestrze zabytków Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Dworzec Centralny wpisany został do rejestru zabytków. - Dążyłem do tego od początku swojego urzędu - przyznał wojewódzki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki.

Informację o decyzji konserwatora jako pierwsza podała "Gazeta Stołeczna".

"Najciekawszy architektonicznie budynek kolejowy w Polsce”

- Nad decyzją o wpisie pracowaliśmy dość długo. Uważałem, że to najciekawszy architektonicznie budynek kolejowy w Polsce i od początku swojego urzędu dążyłem do doprowadzenia wpisu dworca do rejestru - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl profesor Jakub Lewicki, mazowiecki konserwator zabytków.

Jak poinformował, do rejestru wpisany został cały budynek. - Udało się też przekonać o konieczności ochrony użytkownika, czyli PKP - podkreślił. Co to oznacza? - Wszystkie prace na Dworcu Centralnym będą musiały być uzgodnione z konserwatorem zabytków - wyjaśnił Lewicki.

W czwartek 25 lipca wraz z wicepremierem, ministrami i prezesem PKP konserwator oficjalnie wręczy decyzję o wpisie oraz odsłoni tablicę informującą o wpisie.

Nadali mu patrona

Na początku tego roku Dworzec Centralny otrzymał inne wyróżnienie. Nadano mu patrona, którym został polski kompozytor Stanisław Moniuszko.

- Rok 2019 to rok 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki, z tej okazji polski parlament podjął decyzję, że będzie to Rok Moniuszkowski, ale decyzję także taką samą podjęło UNESCO i to jest także międzynarodowy rok, co jest wielkim zaszczytem dla nas, ale przede wszystkim dla Stanisława Moniuszki - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, przypominając, że decyzja UNESCO podjęło decyzję w tej sprawie na wniosek Polski, Litwy i Białorusi.

Minister podkreślił, że tablica upamiętniająca wybitnego kompozytora na budynku dworca i nadanie mu jego imienia "po prostu Moniuszce się należy".

"Był szczytem elegancji"

Jak podają Polskie Koleje Państwowe, dworzec zaprojektowany przez Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, oddany do użytku został w 1975 roku, choć – jak przekazuje Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM), Biuro Odbudowy Stolicy już w 1946 roku wyznaczyło miejsce do budowy głównej warszawskiej stacji.

"Był szczytem elegancji okresu realnego socjalizmu w Polsce. Niektóre elementy technicznego wyposażenia, na przykład schody ruchome sprowadzono z Paryża i Brukseli, a elektroniczne zegary - z Włoch" – dodaje stowarzyszenie.

Przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 roku, PKP zadecydowało o remoncie dworca, którego koszt – według SISKOM – wyniósł kilkadziesiąt milionów złotych. "Poprawiona została estetyka dworca, uporządkowana część komercyjna, stworzona nowa przestrzeń do odprawy podróżnych oraz poprawiona dostępność dla niepełnosprawnych" - informują.

ab/PAP/pm