Nagrody architektoniczne rozdane. Bulwary zwycięzcą trzech kategorii

Informacje

1/6 High School w Miasteczku Wilanów fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe 2/6 Muzeum Warszawy laureatem kategorii "Rewitalizacja" fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe 3/6 Szucha Premium Office - najlepszy budynek komercyjny fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe 4/6 Poradnik Żoliborz - najlepsze wydarzenie fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe 5/6 Bulwary zwyciężyły w trzech kategoriach fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe 6/6 Najlepszy budynek mieszkalny przy Nieporęckiej fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe













Projektanci bulwarów nad Wisłą okazali się niekwestionowanymi zwycięzcami 4. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Otrzymali trzy nagrody: Grand Prix, nagrodę publiczności oraz zwycięzcy w kategorii "najlepsza przestrzeń publiczna".

To już czwarta edycja Nagrody Architektonicznej. Poprzednie trzy odsłony dotyczyły lat 2001-2014 oraz 2015 i 2016 roku. W tym roku wybierane zostały najlepsze obiekty i wydarzenia 2017 roku.

Cały plebiscyt podzielono na sześć kategorii: budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny, budynek komercyjny, przestrzeń publiczna, rewitalizacja i wydarzenie architektoniczne.

- W finale znalazło się wiele różnorodnych projektów: od miejskiej akupunktury do wielkich inwestycji. Wszystkie są ważne. Mieliśmy 77 zgłoszeń do nagrody. Po weryfikacji rozpatrywaliśmy 41 różnych realizacji i wydarzeń. Ostatecznie nominowaliśmy do Nagrody 17 realizacji - przypomniała Marlena Happach, architekt miasta i przewodnicząca 16-osobowego jury.

Laureaci nagrody

Za najlepszy budynek użyteczności publicznej uznano Akademię High School przy ulicy Św. Urszuli Ledóchowskiej 2 w Miasteczku Wilanów. Najlepszym budynkiem komercyjnym została Szucha Premium Offices przy Szucha 19. Najlepszy obiekt mieszkalny powstał na Pradze-Północ przy Nieporęckiej 2.

W kategorii Najlepsza rewitalizacja wygrało Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42. Natomiast za najlepsze wydarzenie architektoniczne uznano Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza.

W plebiscycie mieszkańców, dzięki któremu poznajemy perspektywę samych warszawiaków - użytkowników architektury i przestrzeni publicznej, wpłynęło 2267 głosów. Mieszkańcy uznali, że najlepsza realizacja 2017 roku to bulwary nad Wisłą, które oprócz nagrody publiczności otrzymały także Grand Prix.





1/3 Bulwary zwyciężyły w trzech kategoriach fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe 2/3 Bulwary zwyciężyły w trzech kategoriach fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe 3/3 Bulwary zwyciężyły w trzech kategoriach fot. Piotr Krajewski / mat.prasowe







"Bardzo atrakcyjna przestrzeń"

Projekt bulwarów nad Wisłą - od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego, powstał w pracowni RS Architektura Krajobrazu. Obiekty kubaturowe to dzieło architektów z pracowni Artchitecture. Są też obiekty pływające, za które odpowiadały Biuro Projektów Szumielewicz i Pawłowski Architekci oraz Dariusz Dołowy, Water Home. Inwestorem było Miasto Stołeczne Warszawa.

Jak czytamy w uzasadnieniu jury, nagrodę przyznano za "wykreowanie bardzo atrakcyjnej przestrzeni publicznej na styku miasta i Wisły, ważnej dla tożsamości Warszawy".

"To kolejny etap przywracania rzeki mieszkańcom i wprowadzania nowych funkcji na bulwarach. Praca architektów krajobrazu, urbanistów, architektów obiektów wolno stojących, a także pływających i cumujących przy nabrzeżu oraz indywidualnie zaprojektowane meble miejskie złożyły się na całość o jakości niespotykanej wcześniej w Warszawie" - przekonywało jury.

"Kontynuujemy działo Starzyńskiego"

- Ustanowiłam Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Warszawy, by z pomocą profesjonalnego jury docenić, wyróżnić i promować projektantów oraz twórców, których realizacje wyznaczają nowe standardy i wzbogacają pejzaż stolicy - oznajmiła prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

- Z perspektywy czterech edycji i mojej kilkunastoletniej pracy dla naszego miasta widać, jak ważna była i jest Wisła. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński rozpoczął proces "odwracania stolicy w stronę rzeki", budując m.in. bulwar na Podzamczu. Kontynuujemy jego dzieło - dodała.

Zobacz nasze materiały o bulwarach nad Wisłą:

Bulwary czekają na warszawiaków Bulwary czekają na warszawiaków tvnwarszawa.pl

Bulwary czekają na warszawiaków Poniedziałkowe przedpołudnie na bulwarach Poniedziałkowe przedpołudnie na bulwarach TVN24

Poniedziałkowe przedpołudnie na bulwarach Nowe pawilony na bulwarach Nowe pawilony na bulwarach Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Nowe pawilony na bulwarach Trwają odbiory na bulwarach Trwają odbiory na bulwarach Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Trwają odbiory na bulwarach Na bulwarach wiślanych odsłonięto tablice poświęcona gen. Pattonowi Na bulwarach wiślanych odsłonięto tablice poświęcona gen. Pattonowi Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Na bulwarach wiślanych odsłonięto tablice poświęcona gen. Pattonowi Dyrektor o architekturze na bulwarach Dyrektor o architekturze na bulwarach Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Dyrektor o architekturze na bulwarach Architekt o budynkach przy bulwarach Architekt o budynkach przy bulwarach Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Architekt o budynkach przy bulwarach Bulwary czekają na warszawiaków tvnwarszawa.pl



kw/b