Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy fot. Piotr Nowak / PAP

Sesja została zwołana na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, którego radni przynieśli na salę podobiznę Rafała Trzaskowskiego z kartonu. Samego prezydenta nie było. Na pytania odpowiadał wiceprezydent Robert Soszyński.

15 miesięcy na bonifikatę

Radni PiS zaproponowali dwie uchwały: jedną mówiąca o tym, że bonifikatą mają być objęte nie tylko mieszkania, ale także garaże, miejsca postojowe czy komórki lokatorskie i ogródki. Zawnioskowali również o składanie sprawozdań z postępów prac nad przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wcześniej zadawali jednak pytania. Dariusz Figura chciał wiedzieć, kiedy mieszkańcy otrzymają zaświadczenia o przekształceniu, a także - gdzie znajdą informację o całym procesie.

- Informacje można znaleźć na stronach internetowych miasta stołecznego Warszawy, dzielnicowych, w urzędach dzielnicowych i urzędzie miasta – przekonywał Soszyński.

Podkreślił, że procedurę przekształcenia i przyznania bonifikaty miasto chce zamknąć w ciągu 15 miesięcy licząc od 1 stycznia tego roku. – Zakładając nie tylko wielkość materii, ale także realizowanie wniosków dzielnic o zwiększenie zatrudnienia, zakładamy, że w takim czasie powinniśmy mieć sprawy zamknięte – zapewnił wiceprezydent Warszawy.

"Obowiązek ustawowy"

Władze miasta zapewniły też, że są w stałym kontakcie z władzami centralnymi w celu zachowania jednolitej interpretacji prawa dotyczącego bonifikat.

Z kolei Wiktor Klimiuk, radny PiS, chciał wiedzieć, dlaczego w ostatnich miesiącach niektórzy mieszkańcy otrzymali podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste.

- Do 2019 roku miasto było zobowiązane aktualizować wartości nieruchomości i według tego naliczać stawki. Był to obowiązek ustawowy - zaznaczył Soszyński.

Dodał też, że z przepisów wynikało, że garaże powinny być obłożone 3 procentową stawką, a nie - jak naliczało miasto - jednoprocentową. – To oznaczało trzykrotny wzrost stawki z dnia na dzień – dodał Soszyński.

- Odrzucam podejrzenie, jakobyśmy jako urząd, chcieli w ostatniej chwili zarobić przed wejściem w życie ustawy o bonifikacie - podkreślił.

Bonifikata na garaże

Pod koniec sesji radni zajmowali się wnioskami o objęcie bonifikatą garaży czy miejsc postojowych, które należą do nieruchomości objętej bonifikatą. Radni zagłosowali "za".

Nie przyjęto jednak propozycji PiS, żeby zniżka obejmowała również garaże, miejsca postojowe, czy komórki właściciela nieruchomości objętej bonifikatą, ale nie znajdujące się bezpośrednio w jej obrębie.

Samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości opierali się przy tej propozycji na rządowej interpretacji przepisów. Radni Koalicji Obywatelskiej nie wykluczyli, że przyjmą to rozwiązanie, ale najpierw chcą zasięgnąć opinii miejskich prawników.

Głosami Koalicji Obywatelskiej radni odrzucili wniosek o składanie sprawozdań z postępów prac nad przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

12 lutego prezydent podpisał nowelizację o ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowelizacja ujednolica zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządom daje możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

98-60-98

Uchwała ustanawiająca 98-procentową bonifikatę została przyjęta tuż przed wyborami samorządowymi. Gdy stolica miała już nowego prezydenta, 13 grudnia radni zdecydowali o jej zmniejszeniu do maksymalnie 60 procent. To wywołało protesty warszawiaków i radnych opozycji.

Później prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że słyszy, co "mówią do niego warszawiacy" i zapowiedział, że zwróci się do radnych, by przywrócili zniżkę w wysokości 98 procent. Samorządowcy Koalicji Obywatelskiej w grudniu zdecydowali o przywróceniu wyższej bonifikaty.



