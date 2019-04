Nadchodzi nocne oblężenie muzeów. Ponad 260 miejsc do odwiedzenia

Informacje

16. edycja Nocy Muzeów fot. Urząd Miasta



- Są to igrzyska dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani Warszawą - powiedział o 16. edycji Nocy Muzeów prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W tegorocznej imprezie wezmą udział 262 instytucje.

Motywem przewodnim Nocy Muzeów, która odbędzie się 18 maja będzie 30. rocznica wyborów z 1989 roku. Z tej okazji niektóre placówki przygotowały program nawiązujący do tych wydarzeń. Archiwum Państwowe zaprezentuje wystawę filmów, zdjęć i innych archiwaliów, w Państwowym Muzeum Etnograficznym zobaczymy wystawę poświęconą muzyce tego okresu, a Muzeum Drukarstwa pokaże urządzenia, które służyły do drukowania ulotek konspiracyjnych.

36 debiutantów

Do warszawskiego karnawału kulturalnego dołączyło w tym roku 36 nowych placówek. Łącznie warszawska Noc Muzeów odbędzie się więc w 262 miejscach stolicy. W tym roku w święcie zadebiutuje m.in. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, które przed wybranymi muzeami wystawi ekrany projekcyjne. Wyświetlane na nich będą najciekawsze fragmenty Państwowej Kroniki Filmowej przybliżające Warszawę z okresu transformacji.

Poza tym, do akcji po raz pierwszy włączą się Elektrownia Powiśle, Fundacja Rok Rzeki Wisły, Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej przy ulicy Marcinkowskiego 2, Praska Ferajna (grupa przewodników) oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.

Gabinet prezydenta

Podczas tegorocznej edycji warszawskiego karnawału kulturalnego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprosi mieszkańców stolicy do zwiedzania ratusza. - Będzie można zobaczyć mój skromny gabinet oraz będzie okazja, by usiąść w fotelu prezydenckim - powiedział w piątek prezydent.

- Są to igrzyska dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani Warszawą, którzy chcą zobaczyć, jak funkcjonują instytucje, jak one wyglądają od wewnątrz - dodał.

"Wjazdówki" na taras widokowy PKiN

Tradycyjnie na placu Defilad od godziny 19 w czwartek 16 maja do 1 w nocy w piątek na zwiedzających czeka główna strefa informacyjna oraz strefa chillout, gdzie będzie można skosztować lemoniady z warszawskiej kranówki. Z tego miejsca startują również wszystkie linie zabytkowych autobusów w tym "ogórki" (linia A) i ikarusy (linia K), które zatrzymują się przy obiektach otwartych w ramach Nocy Muzeów.

Na stoisku rozdawane będą "wjazdówki" na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki. Skorzystać z nich będzie mogło tysiąc osób. Wejścia na taras widokowy będą realizowane między 18.30 a 21.00. Grupy będą tam wpuszczane co kwadrans.

Z placu Defilad startują również wszystkie linie zabytkowych autobusów w tym "ogórki" (linia A) i ikarusy (linia K), które zatrzymują się przy obiektach otwartych w ramach Nocy Muzeów.

35 zabytkowych autobusów będzie można też zobaczyć podczas sobotniej parady. Jej start zaplanowany jest na 12.30. Akcja towarzyszy XIII Międzynarodowemu Zlotowi Zabytkowych Autobusów, który jest częścią Nocy Muzeów.

"Kolejki pełnią funkcję socjalną"

Noc Muzeów odbywa się co roku w połowie maja. 18 dnia tego miesiąca od 1978 roku obchodzony jest bowiem Międzynarodowy Dzień Muzeów. Ideą wydarzenia jest udostępnienie zwiedzającym muzeów, galerii oraz instytucji na co dzień niedostępnych - za darmo lub za symboliczną opłatą.

- Liczymy na to, że osoby, które wybiorą się tej szczególnej nocy do jakiegoś miejsca, wrócą do instytucji kultury również w inny standardowy dzień - powiedział dyrektor Biura Marketingu Miasta Robert Zydel. Można spodziewać się kolejek, ale - jak powiedział Zydel - "te kolejki pełnią też funkcję socjalną, ludzie w tych kolejkach zaczynają ze sobą rozmawiać, poznają się".

Z roku na rok warszawska edycja Nocy Muzeów cieszy się coraz większą popularnością. Podczas pierwszej edycji w 2004 r. odnotowano 16 tys. zwiedzających w 11 placówkach. 15 lat później 240 placówek odwiedziło już ponad 200 tys. osób.

