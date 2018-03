Informacje

Nad Wisłą znaleziono zwłoki Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

W środę rano, na prawym brzegu Wisły, w okolicy mostu średnicowego policja znalazła zwłoki.

Miejsce, w którym wyłowiono zwłoki, zostało zabezpieczone przez policję. - Policjanci są na miejscu zdarzenia. Będziemy wykonywać wszystkie czynności dochodzeniowo-śledcze - informowała Ewa Szymańska-Sitkiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

"Podobieństwo do osoby zaginionej"

Sprawą zajęła się prokuratura. - Są to zwłoki kobiety w wieku około 40 lat. Ciało jest w stosunkowo dobrym stanie, bez widocznych obrażeń - mówi Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

I dodaje, że wyłowione ciało wykazuje pewne podobieństwo do osoby zgłoszonej niedawno jako zaginiona. W ciągu kilku najbliższych godzin, ma nastąpić weryfikacja tego, czy to faktycznie to ta sama kobieta. Ciało zostanie przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzona będzie sekcja zwłok.

- Kwalifikacja prawna tego zdarzenia, zostanie określona po zgromadzeniu większej ilości dowodów - precyzuje rzecznik.

kk/r