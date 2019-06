Nad stolicą przeszła burza. Wracają upały

Informacje

Przeszła burza nad WarszawąTVN Meteo

W nocy nad Warszawą przeszła burza, ale strażacy zaznaczają, że nie było poważniejszych zgłoszeń. Teraz mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na powrót upałów.

Błyski i grzmoty - tak wyglądała noc w stolicy. Burza przeszła nad stolicą w nocy z czwartku na piątek nad Warszawą przeszła burza.

"Zalane piwnice"

Ratownicy przekonują jednak, że mieli mało interwencji.



- Dostaliśmy tylko zgłoszenia o pozalewanych piwnicach w Wawrze, tam interweniowaliśmy. Burza przeszła nad Warszawą tak, że nie było żadnych poważniejszych zgłoszeń - podała stołeczna straż pożarna.

Zdjęcia burzy w Warszawie i okolicach otrzymaliśmy na Kontakt 24.



~Hubert Nocna burza nad Warszawą 1/3 fot. ~Hubert 2/3 fot. ~Hubert 3/3 fot. ~Hubert



"Okolice Wilanowskiej i Modzelewskiego. Około 2 w nocy było spektakularnie, niestety nie wszystko udało się uwiecznić. Warszawa"

~Rafallo Burza Warszawa fot. ~Rafallo 13.06.2019, 23:00 burza nad Warszawą

~tomcpio 22:45 rozświetlone niebo... fot. ~tomcpio Kampinos 13.06.2019 22:45

Powrót upałów

Jak podaje tvnmeteo.pl, piątek będzie kolejnym upalnym dniem. W stolicy będzie pochmurno z rozpogodzeniami, choć rano możliwy przelotny deszcz. Temperatura dojdzie maksymalnie do 30 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy. W południe ciśnienie wzrośnie do 1006 hPa.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte ostrzeżenia przed upałami. W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alarm drugiego stopnia wydano między innymi dla Mazowsza.

em/ran