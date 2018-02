Na wielkie czyszczenie poczekamy, na razie biorą się za taras

Informacje

Pałac Kultury czeka czyszczenie Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Pałac Kultury i Nauki po budowie (lata 1955 - 1961) fot. Zbyszko Siemaszko / NAC

Remont tarasu

Ostatnio w mediach społecznościowych krążyło zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki, na którym widać okolice wejścia do Muzeum Techniki. Na fotografii jest podnośnik i wyczyszczony fragment elewacji budynku. Można by się zastanawiać, czy to wstęp do wielkiego pucowania.Jednak jak podkreśla rzeczniczka zarządu Pałacu Kultury i Nauki, ta akcja miała miejsce prawie rok temu. W kwietniu 2017 roku została przeprowadzona próba czyszczenia fragmentu elewacji. A dokładnie rzecz biorąc była to prezentacja technologii w ramach obchodów XX-lecia Warszawskich Spotkań Konserwatorskich, Sztuka Konserwacji 1997- 2017.

To nasuwa jednak pytanie, czy pucowanie wizytówki stolicy jest coraz bliżej. Mówiło się o nim od lat. Powracają też zdjęcia z lat 50., na których PKiN prezentuje się w swojej najczystszej postaci.



Władze Pałacu przekonują, że od tego pomysłu nie uciekają. Ale na razie będzie realizowany w nieco innej formie i mniejszej skali. Zarząd przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac remontowo–konserwacyjnych Tarasu Widokowego na XXX piętrze PKiN.



- Taras Widokowy XXX piętra jest reprezentacyjną częścią Pałacu Kultury, którą rokrocznie odwiedza ponad 600 tysięcy turystów, dlatego zanim rozpoczniemy czyszczenie elewacji PKiN, w pierwszej kolejności chcemy przystąpić do odnowienia tej części Pałacu. Nie znaczy to jednak, że zaniechaliśmy starań w sprawie czyszczenia całego budynku z zewnątrz. To poważne przedsięwzięcie i trzeba się do niego bardzo dobrze przygotować. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji innej wieloletniej inwestycji, związanej z elewacją, mianowicie wymianą około 900 okien, która potrwa do 2021 roku - mówi Rafał Krzemień, prezes zarządu PKiN.



Remont XXX piętra zakłada głównie czyszczenie wewnętrznych ścian tarasu widokowego oraz zabezpieczenie ich przed ponownym zabrudzeniem. Zarząd chce ogłosić przetarg na początku marca. Jeżeli to się uda, prace będą mogły ruszyć na przełomie kwietnia i maja.



ran/mś