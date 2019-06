Na tropie Ściany Zachodniej

Informacje

Pawilon ZODIAK fot. TVN24



Otwarcie wystawy "Place. Instrukcja użycia", dyskusje, warsztaty, spacery, architektoniczne, a nawet set didżejski i koncert zespołu, który tworzą architekci. Te i inne atrakcje przygotowano z okazji Weekendu Architektury.

Nowa wystawa to letnia propozycja Zodiaku Warszawskiego Pawilonu Architektury. Jej wernisaż zaplanowano na piątek 28 czerwca o 19. Celem jest uświadomienie mieszkańcom, że w stolicy funkcjonuje 67 przestrzeni, które pełnią funkcję placów lub rynków. I zachęcić do przeanalizowania ich użyteczności i oceny wykorzystania potencjału.

- Prawdziwe miejskie życie dowodzi, że placowy potencjał cechuje w Warszawie znacznie więcej miejsc niż tylko te przestrzenie, które zostały wytyczone przez urbanistów i architektów - mówi cytowana w komunikacie prasowym Marlena Happach, architekt miasta. I dodaje, że miasto musi stopniowo "odzyskiwać" place dla mieszkańców. - Należy je tak przekształcać, by z przestrzeni tranzytowych do przejeżdżania i parkowania coraz bardziej stawały się miejscami do przebywania - twierdzi.

>>ZOBACZ PEŁNY PROGRAM<<

Różne place, różne funkcje

Informacje Przyjazny plac z "trzepakowiskiem" między Szmulowizną a Michałowem Ławki, plac zabaw, pole do gry w bule i ogród deszczowy. Zaniedbana przestrzeń na styku Szmulowizny i Michałowa ma się zamienić w przyjazny skwer. Jury... WIĘCEJ »

W pawilonie pojawią się prace Alicji Bielawskiej, Marcina Chomickiego, Oskara Dawickiego, Agnieszki Dąbek, Zofii Kofty, Kobasy Laksy, Diany Lelonek, Post Noviki oraz Grupy Supermarket i Marty Ziółek. Wystawa podsumowywać ma trzyletni projekt badawczy Fundacji Puszka, realizowany w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana. Ekspozycja będzie czynna codziennie od 29 czerwca do 22 września.

- Na wystawie pokazujemy różne możliwości układające się w zalążek typologii, pamiętając, że nie ma jednego właściwego sposobu użytkowania placu. Jest też wiele rodzajów placów - sterowane, celowe, chwilowe czy oazy, zależnie od cech przestrzeni, ludzkiej aktywności, praw własności i procesów miejskich - mówią kuratorki wystawy.

Jeszcze przed wernisażem odbędzie się dyskusja na ten temat z udziałem wspomnianej Marleny Happach, a także Bogny Świątkowskiej z fundacji Bęc Zmiana, Wojciecha Wagnera, zastępcy dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i Aleksandry Litorowicz z Fundacji Puszka.

Architekci śpiewają Bajm i Sośnicką

Wieczorem zaplanowano koncert zespołu o tajemniczej nazwie KGDNkSzR [kygydyny-kyszyry]. "To okolicznościowy sześcioosobowy ensemble złożony z muzyków i grających architektów, prezentujący reinterpretacje klasyków polskiej muzyki rozrywkowej od Bajmu po Zdzisławę Sośnicką. Akronimem, złożonym z pierwszych liter nazwisk członków zespołu, okazało się być KGDNKSzR. Koncerty charakteryzują się bogatym instrumentarium i stałą nieobecnością siódmego członka zespołu" - informuje ratusz.

Spacery architektoniczne

Na weekend zaplanowano kolejne wydarzenia. W sobotę o 12 Dariusz Bartoszewicz poprowadzi spacer architektoniczny, którego tematem będzie Ściana Wschodnia.

"Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy? Jak wyglądała kiedyś i co się z nią działo na przestrzeni ostatnich lat? Spacer zaczniemy od hotelu Novotel Warszawa Centrum w rytmach szwedzkiej grupy pop ABBA. Wychyniemy z przejścia podziemnego, by sprawdzić, co zostało z tzw. wężyka generalskiego na pewnym kultowym budynku, przy którym wielu gości i mieszkańców wciąż się umawia. Przejdziemy się aleją gwiazd filmu. Rzucimy okiem na Dom pod Sedesami. Zrelaksujemy się przy dawnym kinie Relax. A potem powiemy: Sezamie, otwórz się!" - zachęcają organizatorzy.

W niedzielę w południe rozpocznie się spacer architektoniczny z Wojciechem Kacperskim z urzędu miasta. Opowie o Ścianie Zachodniej.

"Jak architekci wyobrażali sobie przyszłość w latach 70.? Gdzie jest ściana Zachodnia Warszawy i jak miała wyglądać? Co z niej ostatecznie udało się zrealizować? Zapraszamy na spacer po unikalnym terenie, który został zrealizowany tylko częściowo – projektowany przez zespół projektowy pod kierownictwem Jerzego Skrzypczaka" - czytamy w zapowiedzi.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję placu Centralnego:

ab/b