Na stadionie, na dachu, na Serku. Tu też zobaczysz mundial

Wielka na Narodowym, ale tylko na jeden mecz. Do tego mniejsze - dzielnicowe i prywatne. W Warszawie ruszają strefy kibica, w których zobaczymy mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Mundial to święto każdego kibica, a gdy do gry wchodzą również Biało-Czerwoni, mieszkańcy będą szukać miejsc do wspólnej zabawy i przeżywania piłkarskich emocji.

Nawet 70 tysięcy na stadionie

W wielką strefę kibica zmieni się na jeden mecz. 19 czerwca podczas meczu Polska – Senegal na arenę będzie mogło wejść nawet 70 tysięcy osób. Spotkanie wyświetlone zostanie na czterech telebimach o wymiarach 16 na 9 metrów. Ceny biletów wstępu będą zaczynały się od 10 złotych.

Jak tłumaczy Monika Borzdyńska ze Stadionu Narodowego, wspólnie w tak dużym gronie będzie można zobaczyć tylko ten jeden mecz. – Mamy zakontraktowane inne wydarzenia, a trzeba też stadion na nie zabezpieczyć – zaznacza Bodrzyńska.

Przy Kawęczyńskiej

To nie jedyne miejsce, gdzie tysiące fanów będą mogły oglądać mecze. Na sympatyków futbolu czeka też specjalnie przygotowana "Strefa Emocji LOTOS na Pradze-Północ", która będzie funkcjonować od 14 czerwca do 15 lipca, w godzinach 13.00-23.00 na stadionie przy Kawęczyńskiej 44. Wstęp wolny.

W programie strefy sportu znajdą się m.in.: miniturnieje piłki nożnej, pokazy freestyle football, pomiary prędkości strzału na bramkę, a w strefie gier i zabaw nietypowe wyścigi, skoki na megaskakance, przeciąganie liny, zabawy kuglarskie, megatwister, urządzenia sprawnościowe. Przygotowana zostanie przestrzeń do przewijania i karmienia maluchów, a dla wszystkich - strefa kulinarna.

Jak zapowiadają organizatorzy, będzie można obejrzeć wszystkie mecze na dużym telebimie.

Siedem dzielnicowych

Piłkarskie zmagania naszej reprezentacji na mistrzostwach świata będzie można obejrzeć w siedmiu strefach kibica. Wybór padł na lokalizacje, które ustalili między sobą burmistrzowie dzielnic:

- Bemowo - Amfiteatr im. Michaela Jacksona, ul. Raginisa,

- Bielany - Serek Bielański (teren przy stacji metra Słodowiec),

- Targówek - Park Bródnowski,

- Praga-Południe - przy Centrum Handlowym Promenada,

- Śródmieście - przy Pałacu Kultury i Nauki (od strony Al. Jerozolimskich),

- Ursynów - Kopa Cwila,

- Wola - Amfiteatr w Parku Sowińskiego/Park Moczydło.

W większości wyznaczonych stref kibice będą mogli obejrzeć wszystkie mecze grupowe Biało-Czerwonych, a także fazę pucharową. Jednak, jak zaznaczyła wiceprezydent, dzielnice opublikują wkrótce terminarz transmitowanych spotkań i może się on nieco różnić w zależności od danego miejsca. CZYTAJ WIĘCEJ.

Najwyżej położona

Na oglądanie meczów zaprasza również Galeria Północna (Światowida 17) na Białołęce. "Z myślą o wszystkich kibicach, którzy lubią miło spędzać czas i dzielić sportowego ducha z innymi, Galeria Północna przygotowała najwyżej położoną Strefę Kibica w Warszawie. W dniach rozgrywek dach galerii zamieni się w przestrzeń do wspólnego kibicowania i zabawy" – informują organizatorzy.



Przestrzeń na dachu będzie dostępna dla wszystkich za darmo w godzinach transmisji spotkań. Klienci galerii będą mogli wejść do strefy VIP. A podczas meczów Polski na chętnych czekają również piłkarzyki i nagrody na najlepszych.

Plac z mundialem

Spotkania mundialu będzie można zobaczyć także w strefie kibica na placu Europejskim przy Warsaw Spire. Na chętnych czeka duży ekran, ale także przekąski, chłodne napoje. "Będziemy transmitować także rozgrywki grupowe, ćwierćfinały, półfinały oraz wielki finał. Do zobaczenia!" – zapowiadają organizatorzy. Wstęp jest wolny.

Na tarasie

Swoją strefę kibica w Wawrze przygotował też DoubleTree by Hilton Warsaw (Skalnicowa 21). Będzie można je oglądać w zadaszonym tarasie na ekranach. Organizatorzy zapowiadają również piłkarski bar i plac zabaw dla dzieci. Wstęp wolny.

Mecz w kinie

Zmagania Polaków i finał mistrzostw świata będzie można zobaczyć także w sieci kin Multikino na dużym ekranie. Ceny biletów od 15 złotych.

