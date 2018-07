"Na Pradze sporo się działo, ale chciałbym, żeby działo się więcej"

Informacje

Rafał Trzaskowski spotkał się w sobotę z dziennikarzami na Ząbkowskiej, by powiedzieć, że "na Pradze przez ostatnie lata sporo się działo" i chciałby, żeby "w następnych latach działo się więcej".



Briefing kandydata na prezydenta Warszawy nie był długi. Samo oświadczenie posła i towarzyszących mu radnych trwało trzy minuty, do tego było około czterech minut pytań dziennikarzy.





Ważny obszar działań miasta

Trzaskowski przypomniał, że w ostatnim czasie na Pradze realizowano duże i ważne inwestycje, takie jak druga linia metra, Muzeum Pragi, Centrum Przedsiębiorczości "i przede wszystkim rewitalizacja kamienic". - Tutaj na Pradze potrzeby dotyczą takich rzeczy, jak ogrzewanie czy dostęp do ciepłej wody. Dlatego chciałbym, aby od 2019 roku przynajmniej 70 kamienic sukcesywnie było dołączanych do sieci ciepłowniczej - powiedział. Po czym doprecyzował, że chciałby, aby było to "co najmniej 1000 mieszkań każdego roku", w całej Warszawie, ale głównie po prawej stronie Wisły.

- Rewitalizacja jest jednym z najważniejszych obszarów działań miasta - podkreśliła radna PO Aleksandra Gajewska. - To nie tylko renowacja budynków i ulic. Ważna jest też kwestia społeczna, kulturowa, kulturalna i lokalna, dlatego dziś znajdujemy się na Otwartej Ząbkowskiej - dodała.



Podobnie jak poseł stwierdziła, że na Pradze Północ "bardzo dużo zostało już wykonane". - Ale mamy świadomość, że jest jeszcze wiele potrzeb, w tym ważne przyłącza do sieci ciepłowniczej - mówiła. - Mam nadzieję, że inwestycje dzielnicowe będą dorównywały inwestycjom miejskim i na Pradze nie będą tworzyły się kontrasty - podsumowała radna.



Trzaskowski pytany przez jednego z dziennikarzy, dlaczego wspomniane problemy nie zostały rozwiązane przez ostatnie lata - czy był to brak dobrej woli, czy raczej pieniędzy - odpowiedział enigmatycznie, że na Pradze "były problemy z załatwieniem podstawowych potrzeb" dotyczących przyłączenia do sieci. - To się sukcesywnie dzieje, ale chcielibyśmy ten proces przyspieszyć - dopowiedział.

kw/gp