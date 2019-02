Informacje

Akcja policji na Dworcu Wileńskim (zdjęcie ilustracyjne) fot. Archiwum tvnwarszawa



Ranny mężczyzna został znaleziony w nocy na Dworcu Wileńskim. Podczas interwencji policji padły strzały ostrzegawcze. Okazało się jednak, że zatrzymany nie miał związku ze sprawą.

Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce około północy. - Otrzymaliśmy informację o rannym leżącym na jednym z peronów. W trakcie interwencji policjanci zauważyli mężczyznę, który zaczął uciekać. Nie reagował na polecenia, dlatego w rejonie torowiska oddali strzały ostrzegawcze - mówi Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany. - Wstępne czynności wykluczyły, by to on miał związek z tym wydarzeniem - zaznacza Bieniak.

Jak podaje RMF FM, ranny odnaleziony na peronie dworca miał ranę kłutą szyi. Policja potwierdza, że trafił on do szpitala. Nie ujawnia informacji o stanie jego zdrowia.

Poszukiwania napastnika nadal trwają.

kk/b