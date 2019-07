Informacje

Podmyty nasyp na Żołnierskiej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Mocno podmyty nasyp na nowo wybudowanej ulicy. "Mam wrażenie, że za chwilę zapadnie się jezdnia" - zaalarmował nas Reporter 24, który był we wtorek na ulicy Żołnierskiej.

"Dzisiaj byłem na spacerze wzdłuż ulicy Żołnierskiej i Piłsudskiego. Nieopodal wysokości skrzyżowania ze Strażacką w stronę Zielonki zauważyłem mocno podmyty nasyp, na którym znajduje się nowo oddana do użytku ulica" - napisał użytkownik Martini. Obawiał się, że jezdnia może się zapaść.

Jest wynikiem intensywnych opadów deszczu

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

- Jest to nasyp wzdłuż nowo wybudowanej jezdni ulicy Żołnierskiej w kierunku Zielonki - potwierdziła Agata Choińska-Ostrowska. I zapewniła, że sytuacja jest monitorowana przez wykonawcę prac. - Jest on zobowiązany do kontrolowania i ewentualnego uzupełniania nasypu - dodała.

Jak poinformowała, prawdopodobną przyczyną wypłukania nasypu były intensywne opady deszczu. - Elementem stabilizującym ziemię na nasypie będzie ukorzeniona trawa. Do czasu uzyskania pełnego wzrostu traw nie można wykluczyć występowania tego typu sytuacji - przestrzegła.

1/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 6/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 7/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 8/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 9/9 Podmyty nasyp na Żołnierskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

















Przedłużające się procedury

Ulica Żołnierska długo czekała na otwarcie po gruntownej przebudowie. Pierwotnie roboty miały zakończyć się rok temu w maju 2018 roku, tymczasem termin był przesuwany pięć razy. Za każdym razem ZMID podpisywał aneks do umowy z wykonawcą.

Po raz pierwszy doszło do tego na samym początku, jeszcze w 2016 roku. Kolejne zmiany następowały kolejno latem, jesienią i zimą 2018 roku. Tym razem na przeszkodzie stawały przedłużające się procedury.

We wrześniu przeciągało się zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. ZMID zwracał też uwagę, że gotowe odcinki trasy musiały uzyskać pozwolenie na użytkowanie, zanim wykonawca mógł rozpoczynać kolejne etapy przebudowy. Ostatnie przesunięcie nastąpiło w marcu tego roku. Powodem była "zimowa aura".

Prace na Żołnierskiej to drugi etap inwestycji polegającej na przebudowie stołecznego odcinka drogi wojewódzkiej numer 631. Inwestycja polega między innymi na poszerzeniu Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię, do tego dochodzi budowa wiaduktów nad torami kolejowym, Strażacką oraz na skrzyżowaniu z Czwartaków.

Pierwszą informację i zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24:

~Martini Żołnierska Warszawa 1/5 fot. ~Martini 2/5 fot. ~Martini 3/5 fot. ~Martini 4/5 fot. ~Martini 5/5 fot. ~Martini







Dzisiaj byłem na spacerze wzdłuż ulicy żołnierska/Piłsudskiego. Nieopodal wysokości skrzyżowania ze Strażacką w stronę Zielonki zauważyłem mocno podmyty nasyp na której znajduje się nowo oddana do użytku ulica. W załączeniu zdjęcia. Mam wrażenie, że za chwilę zapadnie się jezdnia.

ab/pm