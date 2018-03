Informacje

Cisza nocna na lotnisku Chopina TVN24

Całkowita cisza nocna na lotnisku Chopina. Zmiana była wprowadzana stopniowo, teraz weszła na dobre. Wszystko w trosce o mieszkańców. Ci z decyzji mogą być zadowoleni, ale pasażerowie już niekoniecznie. Materiał magazynu "Polska i Świat".



Nad warszawskim lotniskiem zapanowała cisza. Zero lotów, zero hałasu. - To było nie do wytrzymania, teraz jest już mniej - mówią mieszkańcy.

Branża turystyczna zaskoczona

Sporadyczne loty

Bo od 25 marca obowiązuje cisza nocna. Zgodnie z rozkładem, między 23.30 a 5.30 nie powinien na lotnisku Chopina lądować i z lotniska startować żaden samolot. Wszystko dla dobra mieszkańców. Najbardziej narażeni na bezsenność są warszawiacy, którzy mieszkają na trasie podejścia samolotów.Podróżujący są wyrozumiali, ale nie wszyscy. - Niefajne jest to w przypadku lotów podwójnych, kiedy nie ma miejsc, gdzie można wygodnie pospać - zauważają.Dla branży turystycznej taka decyzja też jest zaskoczeniem. - Mnie osobiście i branżę dziwi, że tego typu pomysł pojawił się akurat w roku 2018, kiedy to - przypomnę - lotnisko główne, obsługujące największą liczbę pasażerów w Polsce, doskonale funkcjonuje - komentuje Maciej Nykiel, ekspert rynku travel.- To jest pewne założenie, żeby dać szansę różnym lotniskom - mówi z kolei Cezary Orzech, ekspert do spraw lotnictwa.Tym bardziej że na warszawskim lotnisku nocnych lotów i tak było niewiele.

- Mówimy o kilkunastu lotach każdej nocy, natomiast z perspektywy mieszkańca, który mieszka wokoło lotniska Chopina, nawet jeden samolot w nocy powoduje hałas, więc ciężko jest się wyspać - mówi Hubert Wojciechowski, rzecznik lotniska Chopina.



Jednak sporadyczne loty będą się odbywać: państwowe, wojskowe, ratownicze i te opóźnione z przyczyn niezależnych od przewoźnika.



Bo biznes lotniczy nie zawsze działa według planu. - Podlega prawom natury, podlega sytuacji politycznej, pogodzie na świecie - twierdzi Nykiel.



- Na pewno ograniczamy przychód i możliwość wykorzystania tych samolotów, jednocześnie zmniejsza się efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa - mówi z kolei Marian Nowotnik, emerytowany pilot.



O finansowe konsekwencje ciszy na razie lotnisko się nie martwi, dba o spokojny sen warszawiaków.



Karolina Bałuc, TVN24 / kz