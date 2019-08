Na listach Koalicji Obywatelskiej siedmiu stołecznych radnych

Informacje

Spośród wszystkich list Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu najliczniejsza jest lista warszawska, na której jest aż 40 nazwisk. Wynika to z przepisów Kodeksu wyborczego, mówiących o tym, że liczba kandydatów na liście nie może być większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym. W okręgu stołecznym wybieranych jest aż 20 posłów, dlatego komitety są uprawnione do wystawienia tu 40 kandydatów.

Rekordowe poparcie

Z pierwszego miejsca na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej wystartuje lider PO Grzegorz Schetyna, który wcześniej kandydował z okręgów na Dolnym Śląsku, a w ostatnich wyborach z Kielc. O mandat poselski zmierzy się m.in. z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

"Dwójką" stołecznej listy jest pochodząca z Łodzi liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a "trójką" - były europoseł PO (w przeszłości także szef MSZ w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza) Dariusz Rosati. Czwarte miejsce otrzymała znana z konserwatywnych poglądów posłanka Joanna Fabisiak.

Z piątego miejsca wystartuje szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w stołecznej radzie miasta Jarosław Szostakowski. Oprócz niego na warszawskiej liście KO znalazło się jeszcze pięciu stołecznych radnych. Z ósmego miejsca o mandat w Sejmie powalczy szef warszawskich struktur Nowoczesnej Sławomir Potapowicz, a z ostatniego - wiceprzewodnicząca rady miast Aleksandra Gajewska, która w wyborach samorządowych zdobyła rekordowe w Warszawie poparcie - ponad 32,5 tys. głosów. Na liście znaleźli się także radni: Dorota Łoboda, Agnieszka Wyrwał i Tadeusz Ross.

Miejsce szóste przypadło byłej wiceprzewodniczącej SLD Katarzynie Piekarskiej. Na "siódemce" listy znalazł się poseł Michał Szczerba. Z dziesiątego miejsca wystartuje były piłkarz m.in. Legii Warszawa i reprezentacji Polski (obecnie działacz piłkarski i poseł od kilku kadencji) Roman Kosecki. Miejsce dwunaste otrzymała posłanka Alicja Dąbrowska. Z trzynastego miejsca wystartuje blogerka Klaudia Jachira.

Liderem listy w okręgu podwarszawskim jest rzecznik PO Jan Grabiec. O sejmowe mandaty z kolejnych miejsc będą walczyć jesienią m.in. były europoseł PO (w przeszłości jeden z wiceprezesów PiS) Paweł Zalewski oraz posłanka Kinga Gajewska. "Czwórką" na liście został Maciej Lasek, w latach 2012-2016 przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

"Szóstką" został rekomendowany przez Nowoczesną b. funkcjonariusz UOP i b. wiceminister gospodarki (2001 r.) Piotr Niemczyk. Na podwarszawskiej liście znalazła się także radna Warszawy Joanna Staniszkis, która wystartuje z 17. miejsca.

Listę zamyka radny sejmiku mazowieckiego Piotr Kandyba.

PAP/em/ran