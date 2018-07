Na Księcia Janusza sufit będzie zielony. To nawiązanie historyczne

Informacje

Na Księcia Janusza zainstalowano już pierwsze elementy zielonego sufitu - informuje Zarząd Transportu Miejskiego. Budowana stacja na Woli ma być cała utrzymana w podobnej kolorystyce. To nawiązanie do historycznego dziedzictwa okolicy - zapewnia Zarząd Transportu Miejskiego.

W 1805 r. na Woli powstało gospodarstwo ogrodnicze będące własnością spółki Zakłady Ogrodnicze C. Ulrich. Właścicielem był Jan Bogumił Ulrich (1775-1844) - ogrodnik zajmujący się Ogrodem Saskim. W 1876 gospodarstwo przeniesiono na grunty wsi Górce. Zrobił to Jan Krystian Ulrich (1809-1881). To od jego nazwiska te okolice noszą nazwę Ulrychów. Właśnie do tych elementów historii miasta ma nawiązywać kolorystyka sufitu i słupów na stacji C06 Księcia Janusza - tłumaczy ZTM.

- Kolor drzew ma przypomnieć o dawnych ogrodach istniejących w tej okolicy. Sufit stacji w strefie ogólnodostępnej będzie biały, a za bramkami biletowymi, zielony - dodaje.

Budowa zachodniego odcinka

Stacja C06 Księcia Janusza to część budowanego odcinka zachodniego II linii metra, który będzie miał 3,4 km długości. Znajduje się ona pod Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza. Na Woli powstają również dwie inne stacje: C08 Płocka (pod ul. Płocką, w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską) oraz C07 Młynów (budowana pod ul. Górczewską, po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i ul. Syreny) – czytamy w komunikacie.

Koszt budowy tego odcinka II linii metra to ok. 1,148 mld zł, a wykonawcą jest turecka firma Gulermak. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na jesień 2019 r. Po uruchomieniu przewozów, dojazd podziemną koleją ze stacji Księcia Janusza do stacji Metro Świętokrzyska będzie trwał ok. 12 minut.

