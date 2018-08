Na Kopcu Powstania zapłonęło Ognisko Pamięci

Informacje

Na Kopcu Powstania Warszawskiego rozpalono Ognisko Pamięci. Ogień będzie płonął przez 63 dni, czyli tyle, ile trwał powstańczy zryw w 1944 roku. W uroczystościach wzięli udział powstańcy, kombatanci, mieszkańcy i przedstawiciele władz.

Ognisko Pamięci co roku rozpalane jest z ognia przyniesionego przez sztafetę pokoleń, którą tworzą harcerze, żołnierze, kombatanci i strażnicy miejscy. Ogień ma przypominać mieszkańcom o walkach za Warszawę z 1944 roku.

Uroczystości rozpoczęły się po godzinie 21 wspólnym odśpiewanym Mazurka Dąbrowskiego. Głos zabrali przedstawiciele władz dzielnicy, w tym burmistrz Bogdan Olesiński. Przemawiali też kombatanci, między innymi wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski, który - jak powiedziała obecna na miejscu Olga Olesek z TVN24 - został nagrodzony gromkimi brawami.

Wielka mogiła, kopiec z gruzów

Kopiec został usypany z gruzów zniszczonej w 1944 roku Warszawy. Uporządkowano go z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania w 2004 roku. Stoi tu kilkumetrowej wielkości znak Polski Walczącej z datą: 1944.

Powstańcy z Mokotowa co roku przypominają, że kopiec, to nie tylko gruzy Warszawy, ale też mogiła tych wszystkich, którzy zginęli pod gruzami, a których ciał nigdy nie odnaleziono. Apelują, by tak traktować to miejsce - jako uświęcone krwią bezimiennych ofiar Powstania i zagłady Warszawy.

Rocznicowe obchody

W środę uroczystości trwają od samego rana. O godzinie 9 mieszkańcy, kombatanci i politycy spotkali się przy Filtrowej 68, gdzie podpisano rozkaz rozpoczynający Powstanie Warszawskie. Kolejne uroczystości odbywały się przy pomniku "Mokotów Walczący - 1944" w Parku Dreszera.

O 11 ulicą Puławską do Dworkowej przeszedł Marsz Mokotowa. W tym samym czasie Andrzej Duda złożył wieniec przy tablicy upamiętniającej 70 Polaków zamordowanych na warszawskiej Woli.

O godzinie 17, w godzinę "W" zamarł ruch uliczny, przechodnie zatrzymali się, by wspominać i oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W całym mieście zawyły syreny i zabiły kościelne dzwony.





